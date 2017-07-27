Слуцкий пожелал новому постпреду РФ при ООН продолжать линию Чуркина

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Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий пожелал новому постпреду России при ООН Василию Небензе продолжать профессиональную линию его предшественника Виталия Чуркина. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам Слуцкого, эта линия заключается в том, чтобы убеждать партнеров в Совете безопасности ООН в том, что Москва правильно подходит к решению острых проблем на глобальной повестке дня.

Он положительно оценил назначение Небензи и отметил, что новый постпред – сильный дипломат и блестящий переговорщик.

Ранее резидент РФ Владимир Путин назначил постоянным представителем России при ООН и представителем России в Совбезе ООН Василия Небензю. С 1996 по 2000 год он занимал пост старшего советника постпредства РФ при ООН в Нью-Йорке.