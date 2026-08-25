Юморист Дроботнеко показал, как выглядит 82-летняя легенда "Аншлага" Регина Дубовицкая

Юморист Сергей Дроботенко впервые за долгое время показал фото бессменной ведущей программы "Аншлаг" Регины Дубовицкой. Подробности состояния здоровья знаменитости – в материале Москвы 24.

"Будто вечер встречи выпускников"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/s.a.drobotenko

Юмористы Сергей Дроботенко и Елена Воробей навестили 82-летнюю телеведущую Регину Дубовицкую на даче. Оба опубликовали совместные снимки в своих соцсетях. В кадр также попали помощница звезды "Аншлага" и ее супруг. Воробей указала в подписи к фото, что в следующем году юмористической программе исполнится 40 лет.





Елена Воробей актриса, юмористка, заслуженная артистка РФ Это реально мировой рекорд долголетия телепередачи, и в Книгу рекордов Гиннесса, несомненно, будет вписано и название программы, и, конечно, имя ее бессменной ведущей Регины Дубовицкой! Сегодня уже звонили из редакции, но в выходные Регина на даче.

В свою очередь, Дроботенко добавил в личном блоге, что сама Дубовицкая никогда не вела соцсети, считая, "что это не заменит человеческое общение". Однако при встрече со старшей коллегой Сергей всегда показывает ей комментарии подписчиков.

"Ваши пожелания здоровья, держаться, не сдаваться... И эта ответная улыбка – она очень дорогого стоит", – отметил юморист.

Он также добавил, что искренняя любовь поклонников порой оказывается "лучше любой терапии".

В ответ подписчики пожелали легендарной телеведущей здоровья.

"Долгих лет жизни, позитива, смеха и веселья, которое вы дарили мне в детстве", "здоровья и долголетия всем вам – добрым, искренним, человечным", "у вас будто вечер встречи выпускников, а мы на вас смотрим будто вы наша родня", "молодцы, что так дружны", "мастодонты и корифеи отечественного юмора", – написали подписчики.

"Я ничем не болею"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/vorobei_elena

В последние годы Регина Дубовицкая ведет уединенный образ жизни, почти не появляется на телевидении и публичных мероприятиях, о состоянии ее здоровья мало что известно. Из-за отсутствия информации стали появляться различные слухи, что артистка якобы серьезно больна. Однако эти домыслы опровергали коллеги знаменитости, в частности, писатель Аркадий Инин заявлял в разговоре с журналистами, что причиной редких выходов в свет является почтенный возраст телеведущей.

При этом слухи подогревали фотографии, публикуемые коллегами Дубовицкой в соцсетях. Пользователи отмечали, что телеведущая якобы выглядит похудевшей и даже истощенной. При этом в окружении артистки объясняли это не только возрастом, но также отсутствием макияжа и не всегда удачным ракурсом любительских фото.

Сама Дубовицкая также развеивала домыслы публично.





Регина Дубовицкая телеведущая О моем самочувствии больше слухов ходит. Вдруг стали писать, что у меня такая же болезнь, как у Юли Началовой. Не знаю, кому это нужно. Я ничем не болею.

Коллеги по "Аншлагу" стараются не забывать руководителя и регулярно ее навещают. Елена Воробей тоже делилась в апреле снимком с Дубовицкой: актриса проведала телеведущую в преддверии Пасхи. В посте Воробей назвала ее "крестной мамой" "олдскульного юмора всея Руси".

"Аншлаг" – это фабрика звезд"

Фото: ТАСС/Юрий Самолыго

Регина Дубовицкая родилась в 1943-м в семье преподавателей. Мечтала стать журналистом, но поступила в Пятигорский институт иностранных языков по специальности "учитель немецкого языка". С конца 1960-х работала младшим редактором на Всесоюзном радио, но прославилась благодаря юмористической передаче "Аншлаг", которую создала в 1987-м.

В программе выступали такие артисты разговорного жанра, как Владимир Винокур, Михаил Евдокимов, Клара Новикова, Виктор Коклюшкин, Ян Арлазоров и многие другие. Дубовицкая заявляла, что многие из юмористов стали популярными именно благодаря "Аншлагу".





Регина Дубовицкая телеведущая Гену Ветрова, Сережу Дроботенко, Юру Гальцева, Лену Воробей, Колю Лукинского, Светлану Рожкову никто не знал, хотя некоторые из них уже не один год выступали на эстраде. А теперь они все любимцы публики. "Аншлаг" – это фабрика звезд, которая делает настоящих артистов.

С середины 1990-х программа переживала пик популярности: имела стабильно высокий рейтинг у телезрителей, молодые таланты стремились туда попасть, коллектив передачи часто гастролировал. Появились рубрики, которые постепенно выросли в отдельные проекты, например "Аншлаг представляет", "Аншлаг и Ко", "Авоська Аншлага", "Аншлаг. Полный вперед", "Аншлаг собирает друзей", "Аншлаг на Волге", "Аншлаг на Алтае" и другие.

С 2004-го популярность программы пошла на спад, проект стал выходить реже. Кроме того, в тот период случился разлад в коллективе: начали уходить артисты, при этом обвиняя руководство "Аншлага" в присвоении гонораров и нарушении авторских прав. Например, юморист Ефим Шифрин даже подал иск из-за того, что после его ухода в эфире программы продолжали ставить его номера, и выиграл процесс.