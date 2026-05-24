Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 мая, 08:00

Общество
Главная / Истории /

Трихолог Анчикова: частое мытье головы не провоцирует повышенное выпадение волос

Сон с мокрой головой и маски из лука: главные мифы о выпадении волос

Выпадение волос – это естественный и постоянный физиологический процесс, но иногда он происходит слишком интенсивно. Чтобы справиться с проблемой, некоторые начинают прибегать к народным рецептам и советам из интернета, однако часть из них – всего лишь мифы, напомнили трихологи. Какие методы не работают на самом деле, разбиралась Москва 24.

Домашняя маска спровоцирует ожог

Фото: 123RF.com/ayphoto

Сеть полна советов по уходу за волосами и кожей головы, а также мнений, что использование неправильных бьюти-методов может спровоцировать потерю густоты. Среди причин выпадения волос, например, называют чрезмерно частое мытье головы. Однако врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог Екатерина Анчикова рассказала Москве 24, что оно не может спровоцировать дополнительное выпадение, и даже напротив, в некоторых случаях (при активном потоотделении и выделении кожного сала) будет полезно. При этом слишком частое мытье головы (более двух раз в сутки) не рекомендовано из-за воздействия на гидролипидный слой кожи.

Важно подобрать правильный шампунь: в нем не должно быть большого количества сульфатов и других агрессивных компонентов. При ежедневном использовании, а тем более несколько раз в день, такое средство будет истончать гидролипидный слой кожи, что приводит к уменьшению выработки кератина и активности роста волоса.
Екатерина Анчикова
врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог

При этом шампунь наносить лучше дважды: в первый раз средство удаляет пыль, остатки стайлинга и кожного сала, во второй – происходит стимуляция фазы анагена (активного роста) за счет улучшения кровообращения и питания фолликулов.

"Очищать нужно только кожу головы, отдельно тереть волосы не рекомендуется, им достаточно стекающей пены", – добавила специалист.

Эксперт также развеяла еще один миф, касающийся того, что нельзя спать с мокрой головой. Эта привычка сама по себе не спровоцирует обильное выпадение волос, однако механическое воздействие во сне может привести к повреждению и ломкости.

Кроме того, частично мифом является утверждение, что сушка феном может повлиять на густоту прически. Пользоваться утройством стоит при соблюдении ряда условий: сушить либо на теплом, либо на холодном режиме и на расстоянии примерно 30 сантиметров от волос.

"Слишком горячий воздух разрыхлит поверхность волоса. Он вредит не только структуре, но и пересушивает волосистую поверхность головы", – рассказала Анчикова.

Заблуждением также является то, что народные рецепты и домашние маски якобы полезнее уходовых средств из магазина, подчеркнула врач.

Маски из продуктов питания, особенно с горчицей или луком, обладают раздражающим эффектом. Они могут дать временный блеск, но не способны проникнуть глубоко в кожу, а еще категорически не подходят людям с высокой чувствительностью. Маски с уксусом, перцем или чесночным соком вовсе способны привести к ожогу, а цитрусовые компоненты – спровоцировать аллергию.
Екатерина Анчикова
врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог

Неверно и то, что процедура подравнивания кончиков поможет волосам расти быстрее. Это никак не повлияет непосредственно на фолликулы, уточнила трихолог.

При этом слишком агрессивно тереть влажные волосы полотенцем, а также расчесывать их в мокром состоянии, как пишут в Сети, действительно не стоит. Механическое воздействие приводит к ломкости. Влага делает волосы очень хрупкими и растяжимыми, позволяя легко вырвать их непосредственно из фолликулов, отметила специалист.

Эксперт добавила, что резинки и тугое затягивание в хвост тоже оказывают разрушительное воздействие. Постоянное натяжение волоса и фолликула вызывает воспаление и рубцевание, приводя к истончению и постепенному прекращению роста. В медицине даже существует отдельный вид алопеции (выпадение волос), возникающей из-за постоянных тугих причесок.

Мнение, что массаж головы способствует росту волос – тоже правда. Он улучшает кровообращение и механически стимулирует волосяные фолликулы. Усиление связи с центральной нервной системой с помощью нервных волокон и проведение нервных импульсов положительно влияет на процессы роста – в результате со временем может улучшаться и качество новых волос, отметила трихолог.

Не стрессовать!

Фото: 123RF.com/darieph

Основная причина выпадения волос – это стресс, рассказала Москве 24 врач-дерматолог, косметолог, трихолог, дерматовенеролог Татьяна Егорова. Гормоны кортизол и адреналин блокируют питание фолликулов, из-за чего они переходят в фазу покоя (телоген) и постепенно выпадают спустя примерно три месяца или полгода после испытанного стресса.

В таком случае необходимо найти источник переживаний и работать с ним. Тогда, спустя несколько месяцев объем волос восстановится, отметила врач.

Еще одна популярная причина сильного выпадения волос у здорового человека – нехватка железа и фолиевой кислоты (витамин B9). Последний элемент помогает синтезировать гемоглобин (белок) и повышает всасывание железа в кровь.
Татьяна Егорова
врач-дерматолог, косметолог, трихолог, дерматовенеролог

Кроме того, железо и фолиевая кислота обеспечивают питание волосяных фолликулов и деление клеток. Первое отвечает за доставку кислорода к корням волос, предотвращая гипоксию, а второе является стимулом для роста и восстановления клеток.

Егорова отметила, что волосы выпадают на протяжении всей жизни, однако интенсивность этого процесса может увеличиться и тогда необходимо обращаться к трихологу. Тревожным звонком станет количество выпавших волос и продолжительность – более 150 штук в день на протяжении нескольких месяцев. Также маркером может служить появление залысин и поредевший пробор.

Эксперт подчеркнула, что основой профилактики выпадения волос служит правильный уход и режим дня. Необходимо регулярно сдавать анализы на ферритин, витамин B12, фолиевую кислоту и белок (биохимия крови). В случае дефицита специалист подберет необходимые препараты.

"Чтобы организм успевал восстанавливаться, нужно спать минимум 8 часов в сутки, а также избегать стрессовых ситуаций. Соблюдение этих правил позволит держаться волосам на голове как можно дольше", – рассказала врач.

По словам Егоровой, для профилактики выпадения важно сбалансированное питание, которое должно включать богатые белком продукты: нежирное мясо, рыбу и морепродукты, а также яйца. Белок – это строительный элемент, поэтому необходимо есть свою норму в день, которая рассчитывается индивидуально с учетом потребностей организма и физической активности.

Кроме этого, в рационе должны присутствовать продукты, богатые железом (шпинат, печень), цинком (орехи, семечки) и витаминами группы B (орехи, бобовые и цельнозерновые крупы), заключила Егорова.

Читайте также


обществоистории

Главное

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

Чем опасны погодные качели и как подготовить к ним организм?

При смене погоды сосуды не успевают вовремя расшириться, чтобы улучшить кровоток

Накануне неблагоприятного прогноза стоит нормализовать режим дня

Читать
закрыть

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика