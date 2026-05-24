Трихолог Анчикова: частое мытье головы не провоцирует повышенное выпадение волос

Выпадение волос – это естественный и постоянный физиологический процесс, но иногда он происходит слишком интенсивно. Чтобы справиться с проблемой, некоторые начинают прибегать к народным рецептам и советам из интернета, однако часть из них – всего лишь мифы, напомнили трихологи. Какие методы не работают на самом деле, разбиралась Москва 24.
Домашняя маска спровоцирует ожог
Сеть полна советов по уходу за волосами и кожей головы, а также мнений, что использование неправильных бьюти-методов может спровоцировать потерю густоты. Среди причин выпадения волос, например, называют чрезмерно частое мытье головы. Однако врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог Екатерина Анчикова рассказала Москве 24, что оно не может спровоцировать дополнительное выпадение, и даже напротив, в некоторых случаях (при активном потоотделении и выделении кожного сала) будет полезно. При этом слишком частое мытье головы (более двух раз в сутки) не рекомендовано из-за воздействия на гидролипидный слой кожи.
При этом шампунь наносить лучше дважды: в первый раз средство удаляет пыль, остатки стайлинга и кожного сала, во второй – происходит стимуляция фазы анагена (активного роста) за счет улучшения кровообращения и питания фолликулов.
"Очищать нужно только кожу головы, отдельно тереть волосы не рекомендуется, им достаточно стекающей пены", – добавила специалист.
Эксперт также развеяла еще один миф, касающийся того, что нельзя спать с мокрой головой. Эта привычка сама по себе не спровоцирует обильное выпадение волос, однако механическое воздействие во сне может привести к повреждению и ломкости.
Кроме того, частично мифом является утверждение, что сушка феном может повлиять на густоту прически. Пользоваться утройством стоит при соблюдении ряда условий: сушить либо на теплом, либо на холодном режиме и на расстоянии примерно 30 сантиметров от волос.
"Слишком горячий воздух разрыхлит поверхность волоса. Он вредит не только структуре, но и пересушивает волосистую поверхность головы", – рассказала Анчикова.
Заблуждением также является то, что народные рецепты и домашние маски якобы полезнее уходовых средств из магазина, подчеркнула врач.
Неверно и то, что процедура подравнивания кончиков поможет волосам расти быстрее. Это никак не повлияет непосредственно на фолликулы, уточнила трихолог.
При этом слишком агрессивно тереть влажные волосы полотенцем, а также расчесывать их в мокром состоянии, как пишут в Сети, действительно не стоит. Механическое воздействие приводит к ломкости. Влага делает волосы очень хрупкими и растяжимыми, позволяя легко вырвать их непосредственно из фолликулов, отметила специалист.
Эксперт добавила, что резинки и тугое затягивание в хвост тоже оказывают разрушительное воздействие. Постоянное натяжение волоса и фолликула вызывает воспаление и рубцевание, приводя к истончению и постепенному прекращению роста. В медицине даже существует отдельный вид алопеции (выпадение волос), возникающей из-за постоянных тугих причесок.
Мнение, что массаж головы способствует росту волос – тоже правда. Он улучшает кровообращение и механически стимулирует волосяные фолликулы. Усиление связи с центральной нервной системой с помощью нервных волокон и проведение нервных импульсов положительно влияет на процессы роста – в результате со временем может улучшаться и качество новых волос, отметила трихолог.
Не стрессовать!
Основная причина выпадения волос – это стресс, рассказала Москве 24 врач-дерматолог, косметолог, трихолог, дерматовенеролог Татьяна Егорова. Гормоны кортизол и адреналин блокируют питание фолликулов, из-за чего они переходят в фазу покоя (телоген) и постепенно выпадают спустя примерно три месяца или полгода после испытанного стресса.
В таком случае необходимо найти источник переживаний и работать с ним. Тогда, спустя несколько месяцев объем волос восстановится, отметила врач.
Кроме того, железо и фолиевая кислота обеспечивают питание волосяных фолликулов и деление клеток. Первое отвечает за доставку кислорода к корням волос, предотвращая гипоксию, а второе является стимулом для роста и восстановления клеток.
Егорова отметила, что волосы выпадают на протяжении всей жизни, однако интенсивность этого процесса может увеличиться и тогда необходимо обращаться к трихологу. Тревожным звонком станет количество выпавших волос и продолжительность – более 150 штук в день на протяжении нескольких месяцев. Также маркером может служить появление залысин и поредевший пробор.
Эксперт подчеркнула, что основой профилактики выпадения волос служит правильный уход и режим дня. Необходимо регулярно сдавать анализы на ферритин, витамин B12, фолиевую кислоту и белок (биохимия крови). В случае дефицита специалист подберет необходимые препараты.
"Чтобы организм успевал восстанавливаться, нужно спать минимум 8 часов в сутки, а также избегать стрессовых ситуаций. Соблюдение этих правил позволит держаться волосам на голове как можно дольше", – рассказала врач.
По словам Егоровой, для профилактики выпадения важно сбалансированное питание, которое должно включать богатые белком продукты: нежирное мясо, рыбу и морепродукты, а также яйца. Белок – это строительный элемент, поэтому необходимо есть свою норму в день, которая рассчитывается индивидуально с учетом потребностей организма и физической активности.
Кроме этого, в рационе должны присутствовать продукты, богатые железом (шпинат, печень), цинком (орехи, семечки) и витаминами группы B (орехи, бобовые и цельнозерновые крупы), заключила Егорова.