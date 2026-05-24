Трихолог Анчикова: частое мытье головы не провоцирует повышенное выпадение волос

Выпадение волос – это естественный и постоянный физиологический процесс, но иногда он происходит слишком интенсивно. Чтобы справиться с проблемой, некоторые начинают прибегать к народным рецептам и советам из интернета, однако часть из них – всего лишь мифы, напомнили трихологи. Какие методы не работают на самом деле, разбиралась Москва 24.

Домашняя маска спровоцирует ожог

Сеть полна советов по уходу за волосами и кожей головы, а также мнений, что использование неправильных бьюти-методов может спровоцировать потерю густоты. Среди причин выпадения волос, например, называют чрезмерно частое мытье головы. Однако врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог Екатерина Анчикова рассказала Москве 24, что оно не может спровоцировать дополнительное выпадение, и даже напротив, в некоторых случаях (при активном потоотделении и выделении кожного сала) будет полезно. При этом слишком частое мытье головы (более двух раз в сутки) не рекомендовано из-за воздействия на гидролипидный слой кожи.





Екатерина Анчикова врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог Важно подобрать правильный шампунь: в нем не должно быть большого количества сульфатов и других агрессивных компонентов. При ежедневном использовании, а тем более несколько раз в день, такое средство будет истончать гидролипидный слой кожи, что приводит к уменьшению выработки кератина и активности роста волоса.

При этом шампунь наносить лучше дважды: в первый раз средство удаляет пыль, остатки стайлинга и кожного сала, во второй – происходит стимуляция фазы анагена (активного роста) за счет улучшения кровообращения и питания фолликулов.

"Очищать нужно только кожу головы, отдельно тереть волосы не рекомендуется, им достаточно стекающей пены", – добавила специалист.

Эксперт также развеяла еще один миф, касающийся того, что нельзя спать с мокрой головой. Эта привычка сама по себе не спровоцирует обильное выпадение волос, однако механическое воздействие во сне может привести к повреждению и ломкости.

Кроме того, частично мифом является утверждение, что сушка феном может повлиять на густоту прически. Пользоваться утройством стоит при соблюдении ряда условий: сушить либо на теплом, либо на холодном режиме и на расстоянии примерно 30 сантиметров от волос.

"Слишком горячий воздух разрыхлит поверхность волоса. Он вредит не только структуре, но и пересушивает волосистую поверхность головы", – рассказала Анчикова.

Заблуждением также является то, что народные рецепты и домашние маски якобы полезнее уходовых средств из магазина, подчеркнула врач.





Екатерина Анчикова врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог Маски из продуктов питания, особенно с горчицей или луком, обладают раздражающим эффектом. Они могут дать временный блеск, но не способны проникнуть глубоко в кожу, а еще категорически не подходят людям с высокой чувствительностью. Маски с уксусом, перцем или чесночным соком вовсе способны привести к ожогу, а цитрусовые компоненты – спровоцировать аллергию.

Неверно и то, что процедура подравнивания кончиков поможет волосам расти быстрее. Это никак не повлияет непосредственно на фолликулы, уточнила трихолог.

При этом слишком агрессивно тереть влажные волосы полотенцем, а также расчесывать их в мокром состоянии, как пишут в Сети, действительно не стоит. Механическое воздействие приводит к ломкости. Влага делает волосы очень хрупкими и растяжимыми, позволяя легко вырвать их непосредственно из фолликулов, отметила специалист.

Эксперт добавила, что резинки и тугое затягивание в хвост тоже оказывают разрушительное воздействие. Постоянное натяжение волоса и фолликула вызывает воспаление и рубцевание, приводя к истончению и постепенному прекращению роста. В медицине даже существует отдельный вид алопеции (выпадение волос), возникающей из-за постоянных тугих причесок.

Мнение, что массаж головы способствует росту волос – тоже правда. Он улучшает кровообращение и механически стимулирует волосяные фолликулы. Усиление связи с центральной нервной системой с помощью нервных волокон и проведение нервных импульсов положительно влияет на процессы роста – в результате со временем может улучшаться и качество новых волос, отметила трихолог.

Не стрессовать!

Основная причина выпадения волос – это стресс, рассказала Москве 24 врач-дерматолог, косметолог, трихолог, дерматовенеролог Татьяна Егорова. Гормоны кортизол и адреналин блокируют питание фолликулов, из-за чего они переходят в фазу покоя (телоген) и постепенно выпадают спустя примерно три месяца или полгода после испытанного стресса.

В таком случае необходимо найти источник переживаний и работать с ним. Тогда, спустя несколько месяцев объем волос восстановится, отметила врач.





Татьяна Егорова врач-дерматолог, косметолог, трихолог, дерматовенеролог Еще одна популярная причина сильного выпадения волос у здорового человека – нехватка железа и фолиевой кислоты (витамин B9). Последний элемент помогает синтезировать гемоглобин (белок) и повышает всасывание железа в кровь.

Кроме того, железо и фолиевая кислота обеспечивают питание волосяных фолликулов и деление клеток. Первое отвечает за доставку кислорода к корням волос, предотвращая гипоксию, а второе является стимулом для роста и восстановления клеток.

Егорова отметила, что волосы выпадают на протяжении всей жизни, однако интенсивность этого процесса может увеличиться и тогда необходимо обращаться к трихологу. Тревожным звонком станет количество выпавших волос и продолжительность – более 150 штук в день на протяжении нескольких месяцев. Также маркером может служить появление залысин и поредевший пробор.

Эксперт подчеркнула, что основой профилактики выпадения волос служит правильный уход и режим дня. Необходимо регулярно сдавать анализы на ферритин, витамин B12, фолиевую кислоту и белок (биохимия крови). В случае дефицита специалист подберет необходимые препараты.

"Чтобы организм успевал восстанавливаться, нужно спать минимум 8 часов в сутки, а также избегать стрессовых ситуаций. Соблюдение этих правил позволит держаться волосам на голове как можно дольше", – рассказала врач.

По словам Егоровой, для профилактики выпадения важно сбалансированное питание, которое должно включать богатые белком продукты: нежирное мясо, рыбу и морепродукты, а также яйца. Белок – это строительный элемент, поэтому необходимо есть свою норму в день, которая рассчитывается индивидуально с учетом потребностей организма и физической активности.

Кроме этого, в рационе должны присутствовать продукты, богатые железом (шпинат, печень), цинком (орехи, семечки) и витаминами группы B (орехи, бобовые и цельнозерновые крупы), заключила Егорова.

