Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон рассказала в документальном фильме, что онкология сильно изменила ее внутренне. Настолько подробно о борьбе с болезнью монаршая особа высказалась впервые. Подробности – в материале Москвы 24.

Меняет не только физически

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/princeandprincessofwales

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон впервые рассказала, как онкология отразилась на ее жизни, семье и собственном теле. В одном из эмоциональных эпизодов документального фильма "Исцеление" принцесса едва сдержала слезы.

Съемочная группы сопровождала Кейт во время покорения трех высочайших вершин Великобритании – Бен-Невис, Скофелл-Пайк и Сноудон, сообщил Daily Mail. В общей сложности Миддлтон прошла около 37 километров по горным тропам со сложным рельефом в ветер и туман.

По словам принцессы, ее путь к выздоровлению был долгим, ей пришлось заново учиться радоваться и находить надежду даже в условиях неопределенности.





Кейт Миддлтон принцесса Уэльская Рак действительно меняет тебя. Он меняет твое тело, меняет тебя физически. Но есть гораздо более глубокие изменения, которые онкологический диагноз вызывает внутри тебя.

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/princeandprincessofwales

По данным СМИ, особенно трогательными оказались кадры финиша, где принцессу встретил супруг Уильям и трое детей – принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.

Кейт обнимала и целовала близких, искренне делясь эмоциями. Брат Кейт Джеймс Миддлтон позже сравнил покорение трех вершин с символическим звоном колокола, которым пользуются завершившие лечение пациенты онкологических клиник.

Премьера документального фильма запланирована на 29 ноября. Средства, вырученные от распространения фильма, пойдут в королевский фонд по борьбе с раком Royal Marsden Cancer Charity.

История болезни

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/princeandprincessofwales

О болезни Кейт Миддлтон стало известно после того, как принцесса резко исчезла из публичного пространства. На это СМИ обратили внимание в январе 2024 года. Позже Кенсингтонский дворец выступил с сообщением о том, что Кейт перенесла операцию на брюшной полости и будет восстанавливаться до Пасхи.

Подробностей общественности тогда не сообщили. Из-за этого появились слухи о разладе между супругами, неудачной операции и коме. В марте 2024 года Кейт Миддлтон опубликовала видеообращение, в котором сообщила, что у нее выявили онкологию. Принцесса сообщила, что с ней все в порядке и ее поддерживают близкие.

Кейт прошла курс химиотерапии и сообщила о его завершении в сентябре 2024 года. В январе 2025-го супруга принца Уильяма сообщила, что достигла ремиссии после почти годовой борьбы с тяжелым заболеванием. После этого Кейт стала чаще появляться на публике.

При этом в июне издание Daily Mail писало, что болезнь принцессы протекала тяжелее, чем сообщали СМИ, а в августе пресса заговорила о новых проблемах со здоровьем. Врач Гейб Миркин в комментарии журналистам отметил, что при росте 175 сантиметров принцесса Уэльская весит всего около 40 килограммов.

В ноябре того же года Кейт Миддлтон впервые после новостей о ремиссии выступила с публичной речью на саммите Future Workforce Summit, прошедшем 18 ноября в Лондоне. Мероприятие ежегодно объединяет наиболее влиятельных людей из разных сфер для привлечения средств в помощь детям.

Близкие о борьбе Кейт с онкологией

Фото: legion-media.comHindustan Times

Принцессу активно поддерживали не только поклонники королевской семьи, но и ближайшие родственники, в том числе публично. Супруг Кейт, принц Уильям в интервью Independent признался, что борьба его жены с раком стала для него глубоким потрясением.

Наследник британского престола отметил, что невероятно гордится стойкостью и мужеством Кейт и отца – короля Карла III, который также борется с онкологией.

"Все развивается в правильном направлении, и это очень хорошие новости", – добавил он.

Король в свою очередь ранее комментировал признание Кейт о борьбе с раком.

"Его Величество невероятно гордится мужеством Кейт, которая смогла рассказать все. С момента госпитализации король сохраняет близкий контакт со своей любимой невесткой", – заявил представитель Букингемского дворца.

Монарх сам столкнулся с онкологией в 2024 году. В середине января он перенес операцию из-за увеличения предстательной железы. 5 февраля Букингемский дворец объявил, что в ходе обследования у короля обнаружили рак. По данным СМИ, король продолжает проходить курс лечения, уменьшив интенсивность терапии в 2026 году.