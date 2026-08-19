Дочь певицы Славы рассказала об алкогольном срыве певицы

Дочь певицы Славы Александра Морозова прокомментировала недавний срыв матери: исполнительница не употребляла спиртные напитки почти полгода, однако вновь вернулась к алкоголю. Подробности – в материале Москвы 24.

"Я переборщила"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/sasha.morozovaaa

Старшая дочь певицы Славы Александра Морозова прокомментировала недавний алкогольный срыв исполнительницы, которая продержалась без спиртного почти полгода. Морозова рассказала журналистам, что ее знаменитая мать чувствует себя хорошо, близкие ее поддерживают.





Александра Морозова дочь певицы Славы Есть такое понятие как "терапевтический срыв". То есть иногда люди, которые борются с тем, чтобы не пить алкоголь, они иногда все-таки могут выпить, и в целом такое бывает, и это нормально.

При этом Морозова призналась, что редко оставляет собственного 3-летнего сына наедине со звездной бабушкой. Правда, причины не уточнила.

"Именно чтобы они сидели вдвоем, пока я где‑то, – такое было всего пару раз. В целом мы видимся все вместе. Она проводит с ним очень много времени, ей нравится с ним играть – она прямо кайфует. Это здорово!" – поделилась Александра.

Слава рассказала, что прервала алкогольное воздержание, в своих соцсетях неделю назад. Она отправилась вместе с дочерью Александрой на Алтай, однако, по словам певицы, "переборщила" со здоровым образом жизни.





Слава певица На Алтае тут очень классно. Я очень много хожу, по 5–6 часов, потом у меня банька... Но сегодня утром меня так тошнит, видимо, я нахваталась солнца, нахваталась тепла.

Последующие видео Слава записывала уже после порции алкоголя. А на следующий день знаменитость поделилась с подписчиками подробностями своего состояния.

"Ой, как я вчера напилась, ребят! Короче, ребята, кто с похмелья, меня поймет. У меня, кстати, никогда не было похмелья. А сейчас так плохо. Конечно, 5 месяцев не пить, а потом запить", – посетовала Слава.

"Все близкие предали меня"

Певица Слава отменила гастрольный тур после скандала на концерте в Пензе

В целом 2026-й выдался непростым для певицы. В начале года она регулярно выходила на связь с подписчиками в состоянии, которое фолловеры принимали за алкогольное опьянение. Видео сопровождались откровениями о личной жизни и состоянии Славы. Например, в январе она призналась, что чувствует себя одинокой.





Слава певица Хочу, чтобы появился мужчина, который взял бы меня сейчас, поднял и положил в горячую ванную со словами: "Любимая и единственная моя Настюша, умненькая и красивая, полежи сейчас и отдохни. Завтра ты не будешь пить. Завтра ты будешь самым счастливым человеком на свете".

При этом исполнительница неоднократно говорила о том, что близкие якобы только пользуются ею и ее добротой, а поддержки от них она не получает. В марте она заявила в личном блоге, что "держится из последних сил".

"Все близкие предали меня и сделали максимально больно. Каждый день я плачу, и мне невыносимо больно", – делилась певица.

Все это происходило параллельно с гастрольным туром по стране, окончание которого получилось скандальным. Сначала неприятный инцидент произошел на выступлении Славы в Смоленске. После почти 1,5-часового выступления артистка разрыдалась во время исполнения композиции "Дочка-мама" и без объяснений покинула сцену. В итоге музыканты просто собрали аппаратуру и тоже удалились. Позже певица вышла на связь в своем блоге и рассказала, что у нее произошел "нервный срыв", потому что дата концерта совпала с годовщиной смерти мамы.

А на выступлении Славы в Пензе зрители начали высказывать недовольство прямо во время концерта. Одна из женщин даже пробралась на сцену. После шоу Слава записала видео в своих соцсетях, где в слезах рассказала, что отработала шоу с гайморитом, из-за которого почти не слышала.

"Сейчас все будут показывать, какая певица Слава пьяная. Всем правда вообще не нужна. Мне жутко неприятно, просто в первый раз в жизни такое. Я хочу просто разрыдаться <…> и покончить жизнь самоубийством, потому что такого позора я вообще не хочу выносить", – заявила певица.

"Я долго глушила алкоголем все трудности"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/nastya_slava

После скандала Слава взяла кратковременную паузу и уже в апреле вернулась к концертной деятельности. Позже в беседе с журналистами исполнительница отметила, что убрала из своей жизни алкоголь. 27-го числа она отпраздновала первый месяц трезвости.

"Бабка бросила пить на полгода!" – написала Слава в одной из соцсетей.

Тогда певица призналась, что по вечерам ей бывает скучно и хочется взяться за бокал.



Слава певица Я хочу попробовать пожить без алкоголя, потому что я долго глушила им все трудности, переживания, сложности.

При этом уже в начале июня Слава заявила, что почти полностью восстановилась после трудного жизненного периода. Певица призналась, что ей пришлось взять себя в руки и отказаться не только от алкоголя, но и от сигарет и вредной пищи. Помимо этого, звезда начала проводить больше времени с семьей и принимать антидепрессанты.