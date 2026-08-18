Билеты на поезда из Сочи в Москву взлетели в цене до сотен тысяч рублей

Дефицит билетов на поезда с российского юга в другие города России наблюдается в августе, сообщили СМИ. Как избежать транспортных проблем и вовремя добраться домой, разбиралась Москва 24.

Придется остаться на море?

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В конце августа востребованность железнодорожных билетов из южных регионов России вышла на максимальный уровень, сообщило издание TourDom.ru.

В частности, с 20 по 29 августа из Сочи в Москву в наличии осталось меньше 10 свободных мест. В большинстве случаев все полки уже распроданы, несмотря на то что каждые сутки по данному направлению ходят от 11 до 13 составов. Те единичные варианты, которые еще можно приобрести, представляют собой верхние места в купе с детьми по цене 15,6 тысячи рублей, а также боковые полки в плацкартных вагонах за 6 тысяч.

Появление доступных мест в системе бронирования фиксируется лишь на 31 августа, однако предложенные варианты в основном не отличаются комфортом. При этом в наиболее быстрых и популярных составах свободными остались исключительно вагоны категории "люкс". В таком случае поездка в последний день лета обойдется пассажирам в 329,3 тысячи рублей.

Аналогичный дефицит мест наблюдается и на маршрутах, следующих до Санкт-Петербурга. Такая ситуация вполне обоснована, поскольку поездов в этом направлении в разы меньше. Доехать до берегов Невы к началу учебного года все еще возможно, если выбрать отправление на 30 сентября (пассажирам доступны купе за 13,8 тысячи рублей и СВ за 61,6 тысячи). Стоит отметить, что билеты класса "люкс" оказываются существенно дешевле московского направления – в продаже есть пара мест по 150 тысяч.

При выезде из Анапы пассажиры тоже сталкиваются с трудностями, хотя здесь дефицит мест выражен не так остро. До Санкт-Петербурга билеты закончились всего на несколько дней, а на самые последние числа августа есть несколько десятков вариантов. В Москву вовсе можно уехать в любой день, но выбирать придется только между боковыми и верхними полками. Такой ажиотаж вокруг обратных билетов с черноморских курортов повторяется каждый год в конце лета, отмечают эксперты.

Ранее сообщалось, что Совфед одобрил закон, вводящий штрафы за незаконную перепродажу билетов на поезда дальнего следования. Теперь гражданам будет грозить наказание в размере 5–10 тысяч рублей, а индивидуальным предпринимателям и юрлицам – 400–500 тысяч. Инициатива направлена против перекупщиков, которые массово приобретают билеты и создают искусственный дефицит на фоне ограничений авиаперевозок.

Повышенный спрос

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал Москве 24, что в этом году поезда особенно востребованы из-за проблем с бензином и закрытием воздушного пространства.

Эксперт напомнил, что продажи билетов открываются в 08:00 за 90 дней до отправления, поэтому в идеале билеты надо покупать за 3 месяца: сначала туда, потом обратно. Если сделать этого не удалось и мест нет, существует функция "лист ожидания".





Дмитрий Горин вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Ее можно применить на разные поезда и даты, чтобы отслеживать статус билетов. Но здесь возникает другая ситуация: если поехать надо семье из трех-четырех человек, гарантий, что получится найти места в одном купе, очень мало. Как правило, в таком случае можно выбрать либо разные поезда, либо с пересадками. Другой вариант – перелет самолетом, если это возможно. Также всегда есть автобусные перевозки.

Эксперт добавил, что ближе к дате поездки билеты становятся дороже. Также нужно отметить, что их стоимость складывается из динамического ценообразования – все зависит от спроса. Безусловно, существуют определенные скидки, субсидии, дотации. Однако случай с поездами похож на ситуацию с самолетами: билет динамичен, и цена формируется компанией-перевозчиком в зависимости от оставшихся вариантов.

"Быстрее всего раскупаются билеты на нижние полки в купе и плацкарте. Чаще бывают свободные билеты на боковушки в плацкарте. Более дорогие билеты (например, люкс или СВ) могут оставаться в свободной продаже, так как цена достигает нескольких десятков тысяч", – предупредил эксперт.

При этом по мере возможностей ставятся дополнительные поезда или расширяется количество вагонов, поэтому важно отслеживать статус, заключил Горин.