Отец Жанны Фриске пригрозил лишить внука Платона наследства

Отец Жанны Фриске пригрозил оставить внука Платона без наследства. Заявление Владимира стало ответом на откровения отца мальчика, Дмитрия Шепелева, в соцсетях. В скандал также вмешалась певица Ольга Орлова. Подробности – в материале Москвы 24.

"Платоша останется без ничего"

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев; legion-media.com/Tarakanov Vadim

Отец умершей 11 лет назад от онкологии Жанны Фриске Владимир заявил, что его внук Платон, рожденный певицей от телеведущего Дмитрия Шепелева, может остаться без наследства. Мужчина рассказал изданию Woman.ru, что в силу возраста задумался, кто унаследует его имущество. По его словам, если они по-прежнему не смогут видеться с Платоном, выбор может быть сделан в пользу внучки Луны от Натальи Фриске.





Владимир Фриске отец Жанны Фриске Надо понимать, что я уже не молодой человек и если не дай бог что случится… то все останутся без ничего, надо решить эти вопросы. Мы не видим внука, непонятно, как дальше. Я решил, что если не изменится, то скоро перепишу все на младшую внучку, на Луняшу, тогда Платоша останется без ничего.

Родители певицы сохранили ее квартиру площадью около 100 квадратных метров в районе Красной Пресни, которая, по оценкам риелторов, может стоить 60–70 миллионов рублей. Жанна жила здесь на протяжении многих лет, и родители оставили там все точно так же, как было при ней, вплоть до ее любимых духов на туалетном столике. Родные Фриске хотят, чтобы ее сын Платон почувствовал, как жила его мама.

Певица Жанна Фриске скончалась после долгой борьбы с агрессивной формой онкологии 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет. С 2011-го она состояла в романтических отношениях с телеведущим Дмитрием Шепелевым, от которого в 2013 году родила сына Платона. Крестной матерью мальчика стала подруга Жанны и коллега по группе "Блестящие" – Ольга Орлова. В последние годы Фриске жила с родителями, которые помогали заботиться о Платоне, однако после смерти певицы Шепелев забрал сына. Между родственниками Жанны и отцом ее ребенка сложились непростые отношения. Отец Фриске обвинял Шепелева в том, что тот якобы почти не был с певицей в последние пару лет, а также оскорблял ее. Впоследствии Дмитрий заявил, что он делал все возможное для спасения Жанны, приостановив собственную карьеру, а также старался оградить возлюбленную и сына от излишней публичности в сложный период. Из-за разногласий родители Жанны не видели внука с 2015-го, так как Платон живет с отцом и его новой семьей. По данным СМИ, Шепелев начал встречаться с дизайнером Екатериной Тулуповой в 2016-м. У женщины есть дочь от предыдущих отношений, а в 2021-м у пары родился общий сын Тихон.



"Пусть не рассказывает сказки"

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Яворская Яна

Многолетний конфликт между семьей Жанны и Шепелевым разгорелся с новой силой в 11-ю годовщину смерти певицы. Телеведущий опубликовал пост в своих соцсетях, в котором заявил, что "Жанна всегда рядом".





Дмитрий Шепелев телеведущий Возле письменного стола Платона стоит большая фотография мамы. Она охраняет его сон, она с ним в дни его больших мальчишеских побед и в самые обычные дни.

Шепелев добавил, что "с каждым прожитым годом все сильнее сочувствует ее пожилым родителям, потерявшим любимую дочь". Телеведущий отметил, что после смерти Жанны получил "не один десяток предложений о встрече" от ее родственников, однако все отклонил.

"Все они были об одном – встретиться в телевизионной студии, под камеры, на публику. Других не было. Мне очень горько от того, что самые близкие люди для Платона безвозвратно упустили его детство, не были рядом в обычные дни, без камер и поводов", – добавил Дмитрий.

Он заявил, что ему больно от осознания, что родственники Жанны не общаются с ее сыном, однако это их выбор. А он не хочет выставлять личную жизнь напоказ.





Дмитрий Шепелев телеведущий Встречи моего сына с кем бы то ни было – не материал для эфира. Семья – не контент. Я говорю это спокойно и без обиды: то, что происходит между близкими людьми, не нуждается в съемке и монтаже. Для меня память о Жанне – это не шоу. Это глубоко личное.

Шепелев добавил, что сын "растет в любви и покое".

В комментариях под постом написала крестная Платона, певица Ольга Орлова, и попросила Дмитрия разрешить ей встретиться с мальчиком.

"Без камер, телестудий и контента", – подчеркнула певица.

Дмитрий ответил, что написал ей в личные сообщения. Удалось ли знаменитостям договориться, неизвестно.

В свою очередь, младшая сестра Жанны Наталья опровергла слова телеведущего, назвав их "полнейшим бредом". Женщина отметила в беседе с изданием Super, что Дмитрий постоянно искал поводы, чтобы их встречи с мальчиком не состоялись.





Наталья Фриске сестра Жанны Фриске Во‑первых, он постоянно отнекивался, придумывал то болезни, то прописал ребенка в Белоруссии, что ребенок не живет в России, ребенок не живет в Москве. Назначал адрес встречи нам где‑то там в Белоруссии, на каком‑то поле или что‑то, я не знаю. Я даже не знаю, что это за адрес был. Поэтому пусть он не рассказывает сказки.

Наталья добавила, что им запрещено даже передавать подарки сыну Жанны.

"Мы хотим встретиться с ребенком, просто хотя бы его увидеть. Я пыталась на его день рождения передать ему подарок, на что было сказано, что ничего нельзя ему передавать", – заявила сестра певицы.

Отец Жанны Владимир также назвал заявления Шепелева "чушью", сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Да мне в жизни никогда никто не предлагал. Я бы согласился и под камерой и без камеры. И такую чушь написать… О нем давно никто не вспоминал. Видимо, решил о себе напомнить. Это все чистый фейк!" – отметил Владимир.

По данным СМИ, Шепелев давно заблокировал родных Жанны в соцсетях, поэтому у них нет возможности связаться с ним или Платоном напрямую.