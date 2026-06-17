Отец Жанны Фриске пригрозил лишить внука Платона наследства

Отец Жанны Фриске пригрозил оставить внука Платона без наследства. Заявление Владимира стало ответом на откровения отца мальчика, Дмитрия Шепелева, в соцсетях. В скандал также вмешалась певица Ольга Орлова. Подробности – в материале Москвы 24.
"Платоша останется без ничего"
Отец умершей 11 лет назад от онкологии Жанны Фриске Владимир заявил, что его внук Платон, рожденный певицей от телеведущего Дмитрия Шепелева, может остаться без наследства. Мужчина рассказал изданию Woman.ru, что в силу возраста задумался, кто унаследует его имущество. По его словам, если они по-прежнему не смогут видеться с Платоном, выбор может быть сделан в пользу внучки Луны от Натальи Фриске.
Родители певицы сохранили ее квартиру площадью около 100 квадратных метров в районе Красной Пресни, которая, по оценкам риелторов, может стоить 60–70 миллионов рублей. Жанна жила здесь на протяжении многих лет, и родители оставили там все точно так же, как было при ней, вплоть до ее любимых духов на туалетном столике. Родные Фриске хотят, чтобы ее сын Платон почувствовал, как жила его мама.
С 2011-го она состояла в романтических отношениях с телеведущим Дмитрием Шепелевым, от которого в 2013 году родила сына Платона. Крестной матерью мальчика стала подруга Жанны и коллега по группе "Блестящие" – Ольга Орлова.
В последние годы Фриске жила с родителями, которые помогали заботиться о Платоне, однако после смерти певицы Шепелев забрал сына. Между родственниками Жанны и отцом ее ребенка сложились непростые отношения. Отец Фриске обвинял Шепелева в том, что тот якобы почти не был с певицей в последние пару лет, а также оскорблял ее. Впоследствии Дмитрий заявил, что он делал все возможное для спасения Жанны, приостановив собственную карьеру, а также старался оградить возлюбленную и сына от излишней публичности в сложный период.
Из-за разногласий родители Жанны не видели внука с 2015-го, так как Платон живет с отцом и его новой семьей. По данным СМИ, Шепелев начал встречаться с дизайнером Екатериной Тулуповой в 2016-м. У женщины есть дочь от предыдущих отношений, а в 2021-м у пары родился общий сын Тихон.
"Пусть не рассказывает сказки"
Многолетний конфликт между семьей Жанны и Шепелевым разгорелся с новой силой в 11-ю годовщину смерти певицы. Телеведущий опубликовал пост в своих соцсетях, в котором заявил, что "Жанна всегда рядом".
Шепелев добавил, что "с каждым прожитым годом все сильнее сочувствует ее пожилым родителям, потерявшим любимую дочь". Телеведущий отметил, что после смерти Жанны получил "не один десяток предложений о встрече" от ее родственников, однако все отклонил.
"Все они были об одном – встретиться в телевизионной студии, под камеры, на публику. Других не было. Мне очень горько от того, что самые близкие люди для Платона безвозвратно упустили его детство, не были рядом в обычные дни, без камер и поводов", – добавил Дмитрий.
Он заявил, что ему больно от осознания, что родственники Жанны не общаются с ее сыном, однако это их выбор. А он не хочет выставлять личную жизнь напоказ.
Шепелев добавил, что сын "растет в любви и покое".
В комментариях под постом написала крестная Платона, певица Ольга Орлова, и попросила Дмитрия разрешить ей встретиться с мальчиком.
"Без камер, телестудий и контента", – подчеркнула певица.
Дмитрий ответил, что написал ей в личные сообщения. Удалось ли знаменитостям договориться, неизвестно.
В свою очередь, младшая сестра Жанны Наталья опровергла слова телеведущего, назвав их "полнейшим бредом". Женщина отметила в беседе с изданием Super, что Дмитрий постоянно искал поводы, чтобы их встречи с мальчиком не состоялись.
Наталья добавила, что им запрещено даже передавать подарки сыну Жанны.
"Мы хотим встретиться с ребенком, просто хотя бы его увидеть. Я пыталась на его день рождения передать ему подарок, на что было сказано, что ничего нельзя ему передавать", – заявила сестра певицы.
Отец Жанны Владимир также назвал заявления Шепелева "чушью", сообщает сайт "Комсомольской правды".
"Да мне в жизни никогда никто не предлагал. Я бы согласился и под камерой и без камеры. И такую чушь написать… О нем давно никто не вспоминал. Видимо, решил о себе напомнить. Это все чистый фейк!" – отметил Владимир.
По данным СМИ, Шепелев давно заблокировал родных Жанны в соцсетях, поэтому у них нет возможности связаться с ним или Платоном напрямую.