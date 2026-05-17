Психотерапевт Симуран: люди до 30 лет чаще подвержены появлению дисморфофобии

Недовольство своим телом способно привести к психическому расстройству, при котором человек начинает считать чуждой определенную часть себя, рассказали психологи. Игнорирование этой проблемы может привести к неврозу и депрессии. О том, как с этим справиться, – в материале Москвы 24.
Неадекватное восприятие тела
Дисморфофобия – психическое расстройство, при котором человек не может принять определенную часть тела. При этом фактически никакого изъяна может и не быть, рассказала Москве 24 психолог, специалист по личностным психотипам Алиса Метелина.
Неадекватное восприятие своего тела отличается от обычного недовольства несколькими признаками: желанием кардинально изменить внешность, сокращением социальных контактов, неспособностью воспринимать критические оценки со стороны, а также повышенным вниманием к конкретной части тела.
"Человек с обычным комплексом внешности как правило понимает причину своих недовольств: если есть прыщи – начинается лечение, не устраивает вес – начинается диета", – отметила психолог.
При этом дисморфофобическое расстройство относится к обсессивно-компульсивным и характеризуется неконтролируемыми навязчивыми мыслями, связанными с собственным телом.
"Если не обращать внимание на эту проблему, то со временем недовольство способно перерасти в невроз и депрессию", – указала Метелина.
По словам психолога, на появление дисморфофобии влияет сильный перфекционизм: желание выглядеть не просто хорошо, а быть идеальным. Небольшие изъяны или возрастные изменения тела воспринимаются как трагедия. Также причиной развития недовольства может стать семья, если ребенка с детства критикуют, в том числе маскируя это заботой о его здоровье. Плюс негативно влияет на восприятие себя критика и буллинг в школе из-за внешности.
В свою очередь, психолог-психотерапевт Владмира Симуран в беседе с Москвой 24 отметила, что дисморфофобией страдают как мужчины, так и женщины. Однако дефекты они чаще выбирают разные, и поэтому пик появления симптомов смещен.
Женщины подвержены этому расстройству в период с 14 до 25 лет, а пик приходится на 16–17 лет. Фокус: вес, кожа (высыпания), нос, грудь или ноги. Мужчины страдают дисморфофобией в возрасте с 16 до 30 лет. Фокус на росте, волосах на теле и гениталиях.
При этом женщинам важно, как их оценивают окружающие, а мужчины чаще всего переживают из-за "недостаточной мужественности".
Однако соцсети не являются причиной, они катализатор. Если у человека есть предрасположенность, то интернет даст ему точную карту, где именно нужно искать у себя "недостаток", отметила психотерапевт Симуран.
Работа с мыслями
Бороться с дисморфофобией можно несколькими терапевтическими подходами, доказавшими свою эффективность, посоветовала Владмира Симуран. Например, когнитивно‑поведенческой терапией с элементами экспозиции и предотвращения реакции. Суть метода заключается в том, чтобы прервать цикл тревоги и подкрепляющих ее ритуалов. В начале терапии психолог составляет карту ритуального поведения: как часто проверяется отражение в зеркале, используется ли косметика или одежда для коррекции якобы изъяна.
Далее пациент должен не стесняться, а наоборот ярко продемонстрировать ту часть тела, которая его не устраивает. Первоначально тревога возрастет, но через 10–20 минут начнется привыкание: паническая реакция снизится, придет осознание того, что ожидаемого катастрофического исхода не произошло.
Второй метод борьбы с дисморфофобией – терапия принятия и ответственности, когда человек не пытается себя убедить в "нормальности", а меняет отношение к негативным мыслям и страхам, учится наблюдать навязчивость как проходящее явление, отметила эксперт.
Например, люди, которым не нравится собственный нос, могут повторять вслух фразу "у меня уродливый нос" много раз, меняя темп и тембр голоса. Постепенно слова потеряют смысловую нагрузку и превратятся в набор звуков, эмоциональная реакция ослабнет.
Третий метод – метакогнитивная терапия (МКТ). Она смещает фокус на уровень выше содержания мыслей: вместо "Почему я думаю, что нос кривой?" задается вопрос "Почему я вообще верю этой мысли и обязательно ли на нее реагировать?". Метод особенно эффективен для тех, кто практически не сомневается в своей ошибочной интерпретации внешности, отметила специалист.
Цель терапии – не "стать красивее", а ослабить контроль, который дефект осуществляет над жизнью. Она поможет принять себя со всеми несовершенствами и свыкнуться с мыслью, что никто не идеален, а также позволит не ассоциировать себя с конкретным "изъяном", заключила Симуран.