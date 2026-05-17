17 мая, 08:00

Психотерапевт Симуран: люди до 30 лет чаще подвержены появлению дисморфофобии

Вечные изъяны: можно ли избавиться от нелюбви к своей внешности

Недовольство своим телом способно привести к психическому расстройству, при котором человек начинает считать чуждой определенную часть себя, рассказали психологи. Игнорирование этой проблемы может привести к неврозу и депрессии. О том, как с этим справиться, – в материале Москвы 24.

Неадекватное восприятие тела

Фото: 123RF.com/avistock

Дисморфофобия – психическое расстройство, при котором человек не может принять определенную часть тела. При этом фактически никакого изъяна может и не быть, рассказала Москве 24 психолог, специалист по личностным психотипам Алиса Метелина.

Человек может считать определенные части тела как будто не принадлежащими себе. Из-за этого он уделяет слишком много внимания конкретному "недугу". Например, кому-то могут казаться слишком большими нос или уши. При том что они объективно нормального размера.
Алиса Метелина
психолог, специалист по личностным психотипам

Неадекватное восприятие своего тела отличается от обычного недовольства несколькими признаками: желанием кардинально изменить внешность, сокращением социальных контактов, неспособностью воспринимать критические оценки со стороны, а также повышенным вниманием к конкретной части тела.

"Человек с обычным комплексом внешности как правило понимает причину своих недовольств: если есть прыщи – начинается лечение, не устраивает вес – начинается диета", – отметила психолог.

При этом дисморфофобическое расстройство относится к обсессивно-компульсивным и характеризуется неконтролируемыми навязчивыми мыслями, связанными с собственным телом.

"Если не обращать внимание на эту проблему, то со временем недовольство способно перерасти в невроз и депрессию", – указала Метелина.

По словам психолога, на появление дисморфофобии влияет сильный перфекционизм: желание выглядеть не просто хорошо, а быть идеальным. Небольшие изъяны или возрастные изменения тела воспринимаются как трагедия. Также причиной развития недовольства может стать семья, если ребенка с детства критикуют, в том числе маскируя это заботой о его здоровье. Плюс негативно влияет на восприятие себя критика и буллинг в школе из-за внешности.

В свою очередь, психолог-психотерапевт Владмира Симуран в беседе с Москвой 24 отметила, что дисморфофобией страдают как мужчины, так и женщины. Однако дефекты они чаще выбирают разные, и поэтому пик появления симптомов смещен.

Женщины подвержены этому расстройству в период с 14 до 25 лет, а пик приходится на 16–17 лет. Фокус: вес, кожа (высыпания), нос, грудь или ноги. Мужчины страдают дисморфофобией в возрасте с 16 до 30 лет. Фокус на росте, волосах на теле и гениталиях.

При этом женщинам важно, как их оценивают окружающие, а мужчины чаще всего переживают из-за "недостаточной мужественности".

Дисморфофобия молодеет. Раньше она чаще начиналась с 16 лет, сейчас уже 12–13-летние дети обращаются к врачам с запросом "исправить уши". При этом они у них совершенно нормальные, но алгоритмы социальных сетей уже внушили: оттопыренные уши равно одиночество.
Владмира Симуран
психолог-психотерапевт

Однако соцсети не являются причиной, они катализатор. Если у человека есть предрасположенность, то интернет даст ему точную карту, где именно нужно искать у себя "недостаток", отметила психотерапевт Симуран.

Работа с мыслями

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

Бороться с дисморфофобией можно несколькими терапевтическими подходами, доказавшими свою эффективность, посоветовала Владмира Симуран. Например, когнитивно‑поведенческой терапией с элементами экспозиции и предотвращения реакции. Суть метода заключается в том, чтобы прервать цикл тревоги и подкрепляющих ее ритуалов. В начале терапии психолог составляет карту ритуального поведения: как часто проверяется отражение в зеркале, используется ли косметика или одежда для коррекции якобы изъяна.

Далее пациент должен не стесняться, а наоборот ярко продемонстрировать ту часть тела, которая его не устраивает. Первоначально тревога возрастет, но через 10–20 минут начнется привыкание: паническая реакция снизится, придет осознание того, что ожидаемого катастрофического исхода не произошло.

Второй метод борьбы с дисморфофобией – терапия принятия и ответственности, когда человек не пытается себя убедить в "нормальности", а меняет отношение к негативным мыслям и страхам, учится наблюдать навязчивость как проходящее явление, отметила эксперт.

Например, люди, которым не нравится собственный нос, могут повторять вслух фразу "у меня уродливый нос" много раз, меняя темп и тембр голоса. Постепенно слова потеряют смысловую нагрузку и превратятся в набор звуков, эмоциональная реакция ослабнет.

Третий метод – метакогнитивная терапия (МКТ). Она смещает фокус на уровень выше содержания мыслей: вместо "Почему я думаю, что нос кривой?" задается вопрос "Почему я вообще верю этой мысли и обязательно ли на нее реагировать?". Метод особенно эффективен для тех, кто практически не сомневается в своей ошибочной интерпретации внешности, отметила специалист.

Цель терапии – не "стать красивее", а ослабить контроль, который дефект осуществляет над жизнью. Она поможет принять себя со всеми несовершенствами и свыкнуться с мыслью, что никто не идеален, а также позволит не ассоциировать себя с конкретным "изъяном", заключила Симуран.

обществоистории

