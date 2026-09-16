В Сети поддержали Ходченкову на фоне новостей о "бедственном" положении матери

Мать актрисы Светланы Ходченковой живет в глухой деревне на одну пенсию, выяснили журналисты. Кроме того, женщина редко общается со звездной дочерью. Подробности – в материале Москвы 24.

Огород, рыбалка и грибы

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин; vk.ru/id410748609

Мать актрисы Светланы Ходченковой, 65-летняя Татьяна, живет одна в глухой деревне и редко общается со звездной дочерью. Как сообщил инсайдер изданию Super, женщина переехала в поселок во Владимирской области с гражданским мужем Александром около 19 лет назад, однако пару лет назад они расстались. Также источник добавил, что у женщины есть проблемы с алкоголем и вдобавок непростой характер.

После конфликта с гражданским мужем Татьяна решила переехать в соседнюю деревню. По данным инсайдера, Светлана купила там матери участок площадью 30 соток с двухэтажным домом и баней за 4 миллиона рублей. При этом женщина занимает только первый этаж дома, на котором есть кухня и две комнаты. Вторым этажом Татьяна не пользуется, потому что там холодно.

Мать популярной актрисы ведет уединенный образ жизни – круглый год в деревне, помимо нее, живет только одна семья, другие же соседи приезжают на летний период. Кроме того, в населенном пункте якобы нет магазинов, школ, церкви, и практически нет мобильной связи. При этом, по словам источника, женщину устраивает такой образ жизни: она занимается огородом, ходит на рыбалку и ездит за грибами на квадроцикле.

Отмечается, что Ходченкова-старшая живет на пенсию и деньги от сдачи в аренду квартиры в Железнодорожном, за которую Татьяна ежемесячно получает 10 тысяч рублей. Также пенсионерка консервирует и продает урожай со своего огорода. Доход уходит на ремонт в доме, а также содержание трех собак и кошки, которых женщина завела для защиты от кротов и мышей.

Пользователи Сети в основном поддержали Светлану, выразив мнение, что ее мать живет в нормальных условиях. Однако нашлись и те, кто решил, что актриса недостаточно помогает матери.

"Судя по забору и плитке на земле, не так уж скромно живет", "да все у нее хорошо, не сомневайтесь. Дом, свежий воздух, огородик, собачки, машинка – все есть", "ну дом-то все равно купила матери", "миллионы людей живут гораздо скромнее", "матери разные бывают. Возможно, то, что делает для нее Светлана, и того много", "я как бы не особо Светлану жалую, но мать свою она явно не бросает и помогает ей!", "дом купила, машину купила. Ей все мало. Как бабка из сказки Пушкина", "мамаша чудит и живет, как ей нравится. При чем тут дочь?", "гонорары у Светланы миллионные, могла бы матушке и помочь!" – выразили мнение комментаторы.

Сложные отношения?

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/svetlana_khodchenkova

При этом у Татьяны со знаменитой дочерью якобы натянутые отношения. По словам инсайдера, актриса не часто навещает мать, материальная помощь от нее тоже не регулярна и ограничивается дорогими покупками, например машины или жилья. Женщина уверена, что не нужна дочери и та вряд ли будет за ней ухаживать в глубокой старости. Причем других родственников у Татьяны не осталось.

К слову, имя Татьяны Ходченковой попало в новостные заголовки еще в начале 2026-го. СМИ сообщили, что пенсионерка воюет с ТСЖ в суде. Женщина хотела оспорить размер коммунальных начислений и требовала перерасчета. По данным СМИ, иск Татьяны не был удовлетворен. В разговоре с корреспондентами программы "Ты не поверишь!" в марте 2026-го женщина отметила, что тяжбы сильно повлияли на ее здоровье.

"Я и к врачам обращалась, и с холтером приходилось ходить. Это все не бесследно проходит", – сказала Татьяна.

При этом на вопрос журналистов, помогала ли звездная дочь в судебных тяжбах, женщина ответила уклончиво.



– Она помогает коммуналку оплачивать? – Вы у нее спросите.

Татьяна Ходченкова мать актрисы Светланы Ходченковой Светлана к этой квартире не имеет никакого отношения, она как переехала в самостоятельную жизнь в 2004 году...– Вы у нее спросите.

Однако, когда журналисты программы адресовали этот вопрос самой актрисе на премьере фильма "Жемчуг", Светлана отказалась от комментариев.

"Не делится подробностями личной жизни"

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Светлана является одной из самых закрытых российских знаменитостей, поэтому ее личная жизнь окутана слухами. Весной 2026-го СМИ сообщили, что 43-летняя актриса вышла замуж. К слову, мать Ходченковой в разговоре с журналистами в марте заявила, что ее дочь "давно замужем".

При этом источник из киноиндустрии рассказал, кто стал избранником Светланы, сообщает сайт "Комсомольской правды".





источник, знакомый с ситуацией Светлана Ходченкова не делится сама подробностями личной жизни. Но у нее действительно есть любимый мужчина, который о ней заботится. Она вышла замуж "не давно", а в прошлом году. Муж – и ни актер, и ни режиссер. Говорят, что это успешный бизнесмен, в том числе в сфере IT.

Кроме того, Ходченкова является востребованной актрисой. В ее фильмографии более сотни работ, она пополняется ежегодно. В 2026-м у Светланы состоялось как минимум две крупные премьеры: сериал "Большая фарма" и фильм "Жемчуг". Помимо этого, по данным СМИ, в ближайшие пару лет планируются к выходу еще шесть проектов, в которых актриса исполнила главные или ведущие роли.