В Сети поддержали Ходченкову на фоне новостей о "бедственном" положении матери

Мать актрисы Светланы Ходченковой живет в глухой деревне на одну пенсию, выяснили журналисты. Кроме того, женщина редко общается со звездной дочерью. Подробности – в материале Москвы 24.
Огород, рыбалка и грибы
Мать актрисы Светланы Ходченковой, 65-летняя Татьяна, живет одна в глухой деревне и редко общается со звездной дочерью. Как сообщил инсайдер изданию Super, женщина переехала в поселок во Владимирской области с гражданским мужем Александром около 19 лет назад, однако пару лет назад они расстались. Также источник добавил, что у женщины есть проблемы с алкоголем и вдобавок непростой характер.
После конфликта с гражданским мужем Татьяна решила переехать в соседнюю деревню. По данным инсайдера, Светлана купила там матери участок площадью 30 соток с двухэтажным домом и баней за 4 миллиона рублей. При этом женщина занимает только первый этаж дома, на котором есть кухня и две комнаты. Вторым этажом Татьяна не пользуется, потому что там холодно.
Мать популярной актрисы ведет уединенный образ жизни – круглый год в деревне, помимо нее, живет только одна семья, другие же соседи приезжают на летний период. Кроме того, в населенном пункте якобы нет магазинов, школ, церкви, и практически нет мобильной связи. При этом, по словам источника, женщину устраивает такой образ жизни: она занимается огородом, ходит на рыбалку и ездит за грибами на квадроцикле.
Отмечается, что Ходченкова-старшая живет на пенсию и деньги от сдачи в аренду квартиры в Железнодорожном, за которую Татьяна ежемесячно получает 10 тысяч рублей. Также пенсионерка консервирует и продает урожай со своего огорода. Доход уходит на ремонт в доме, а также содержание трех собак и кошки, которых женщина завела для защиты от кротов и мышей.
Пользователи Сети в основном поддержали Светлану, выразив мнение, что ее мать живет в нормальных условиях. Однако нашлись и те, кто решил, что актриса недостаточно помогает матери.
"Судя по забору и плитке на земле, не так уж скромно живет", "да все у нее хорошо, не сомневайтесь. Дом, свежий воздух, огородик, собачки, машинка – все есть", "ну дом-то все равно купила матери", "миллионы людей живут гораздо скромнее", "матери разные бывают. Возможно, то, что делает для нее Светлана, и того много", "я как бы не особо Светлану жалую, но мать свою она явно не бросает и помогает ей!", "дом купила, машину купила. Ей все мало. Как бабка из сказки Пушкина", "мамаша чудит и живет, как ей нравится. При чем тут дочь?", "гонорары у Светланы миллионные, могла бы матушке и помочь!" – выразили мнение комментаторы.
Сложные отношения?
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/svetlana_khodchenkova
При этом у Татьяны со знаменитой дочерью якобы натянутые отношения. По словам инсайдера, актриса не часто навещает мать, материальная помощь от нее тоже не регулярна и ограничивается дорогими покупками, например машины или жилья. Женщина уверена, что не нужна дочери и та вряд ли будет за ней ухаживать в глубокой старости. Причем других родственников у Татьяны не осталось.
К слову, имя Татьяны Ходченковой попало в новостные заголовки еще в начале 2026-го. СМИ сообщили, что пенсионерка воюет с ТСЖ в суде. Женщина хотела оспорить размер коммунальных начислений и требовала перерасчета. По данным СМИ, иск Татьяны не был удовлетворен. В разговоре с корреспондентами программы "Ты не поверишь!" в марте 2026-го женщина отметила, что тяжбы сильно повлияли на ее здоровье.
"Я и к врачам обращалась, и с холтером приходилось ходить. Это все не бесследно проходит", – сказала Татьяна.
При этом на вопрос журналистов, помогала ли звездная дочь в судебных тяжбах, женщина ответила уклончиво.
Однако, когда журналисты программы адресовали этот вопрос самой актрисе на премьере фильма "Жемчуг", Светлана отказалась от комментариев.
"Не делится подробностями личной жизни"
Светлана является одной из самых закрытых российских знаменитостей, поэтому ее личная жизнь окутана слухами. Весной 2026-го СМИ сообщили, что 43-летняя актриса вышла замуж. К слову, мать Ходченковой в разговоре с журналистами в марте заявила, что ее дочь "давно замужем".
При этом источник из киноиндустрии рассказал, кто стал избранником Светланы, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Кроме того, Ходченкова является востребованной актрисой. В ее фильмографии более сотни работ, она пополняется ежегодно. В 2026-м у Светланы состоялось как минимум две крупные премьеры: сериал "Большая фарма" и фильм "Жемчуг". Помимо этого, по данным СМИ, в ближайшие пару лет планируются к выходу еще шесть проектов, в которых актриса исполнила главные или ведущие роли.