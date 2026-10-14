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14 октября, 16:22

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Леонардо Ди Каприо взбудоражил пользователей Сети своим видом на пляже

"Пора подтянуть штаны": пользователи высмеяли Ди Каприо за неспортивную форму

Пользователи Сети высмеяли актера Леонардо Ди Каприо после появления его новых фотографий с голым торсом. Насмешки касались веса актера и неудачного ракурса. Подробности – в материале Москвы 24.

"Лео уже не тот"

Фото: legion-media.com/The H/Clint Brewer Photography

Леонардо Ди Каприо стал объектом насмешек после публикации его новых фото с пляжа с голым торсом. Звезда Голливуда оказался приглашенным гостем на свадьбе дизайнера ювелирных украшений Дженнифер Мейер и нигерийского бизнесмена Джеффа Огунлеси. Торжество проходило в отеле на берегу океана.

В итоге Лео попал в объективы фотографов во время отдыха с друзьями: он предстал перед папарацци в черно-белых плавательных шортах с узором. После этого пользователи начали активно обсуждать его фигуру, особенно живот.

"Лео уже не тот", "друг, ты себя запустил", "вроде похудел недавно, а теперь опять стал набирать вес", "наконец-то я привлекательнее Леонардо Ди Каприо!", "пора подтянуть штаны", "очень плохо стареет", – написали в комментаторы.

Еще один пользователь в шутку отметил, что теперь будет говорить всем, что у него фигура голливудской звезды.

Однако нашлись и те, кто отнесся к откровенным фотографиям актера с отдыха скорее негативно, чем с юмором.

"Лео не захотел бы женщину с его комплекцией, двойные стандарты – это дико", "ой, бедняга, он выглядит так, будто ему нужен детокс", – иронизировали пользователи под снимками.

На фото в том числе отреагировала российский блогер Мария Погребняк. Она тоже отметила, что несовершенства внешности Ди Каприо быстро простят, потому что он мужчина.

"Леонардо, конечно, сильно расслабился и сдал, но он мужчина, а мужчинам несовершенства прощаются легче. И, кажется, его совершенно не смущают камеры, ведь рядом с ним на отдыхе красотка Виттория Черетти", – написала блогер.

"Лео уже смотрит анкеты других моделей"

Фото: legion-media.com/BACKGRID/BW

В августе Леонардо Ди Каприо уже становился объектом шуток. Комментаторы высмеяли его поведение во время отдыха с молодой возлюбленной, моделью Витторией Черетти, и ее другом. Фото и комментарии были опубликованы на странице новостного агентства Backgrid в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Папарацци подловили компанию друзей на Ибице. Артист попал в кадр в белой рубашке, серых шортах, бейсболке и солнцезащитных очках – он внимательно смотрел в экран телефона во время прогулки. Практически в это же время его возлюбленная шла рядом в ярком красном платье и держала за руку испанского стилиста Марка Форна.

Пользователей удивила и одновременно рассмешила ситуация, в которой оказался актер.

"Лео, похоже, не против этого", "без паники! Лео уже смотрит анкеты других моделей в своем телефоне", "Виттория, видимо, нашла более привлекательного парня и своего возраста", – шутили в комментариях.

Герой многочисленных мемов

Фото: кадр из фильма "Начало"; режиссер – Кристофер Нолан; производство – Legendary Entertainment, Legendary Pictures, Syncopy

За свою карьеру Леонардо Ди Каприо несколько раз становился героем мемов, чаще всего благодаря кадрам из фильмов. Например, момент с бокалом из картины "Великий Гэтсби", разбрасывание денег в фильме "Волк с Уолл стрит", сцена у телевизора из "Однажды… в Голливуде", прищур из фильма "Начало" и другие.

На 98-й церемонии "Оскара" в марте 2026 года ведущий Конан О'Брайен пошутил о способности Леонардо легко становиться героем интернета. Он назвал Ди Каприо "королем мемов" и предложил создать новый. Камера взяла актера крупным планом, появилась надпись: "То чувство, когда ты на это не соглашался". Ди Каприо сделал растерянное лицо, и мем с ним снова разлетелся по Сети.

Кроме того, в интернете гуляет еще одна шутка, не связанная с фильмами. Долгое время актер встречался с девушками не старше 25 лет, что стало предметом сарказма пользователей. При этом сейчас Ди Каприо встречается с 27-летней моделью Витторией Черетти, которая младше его на 24 года.

В марте СМИ сообщали, что актер впервые "открылся" для серьезных отношений с Витторией. По данным инсайдера Daily Mail, его привлекла самостоятельность девушки. В том же месяце СМИ обратили внимание, что Леонардо Ди Каприо и Виттория Черетти впервые вместе посетили церемонию вручения премии "Оскар".

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