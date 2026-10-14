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Главные традиции Покрова Пресвятой Богородицы

Черта между осенью и зимой: что символизирует праздник Покрова Пресвятой Богородицы

14 октября православные христиане отмечают Праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Для верующих он имеет большое значение и символизирует безмерную материнскую любовь и защиту. О традициях и приметах этого дня читайте в материале Москвы 24.

Важное осеннее торжество

Фото: ТАСС/Александр Река

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы не входит в число 12 главных праздников православной церкви, так как посвящен событиям после вознесения Божией Матери. Однако он имеет большое значение для верующих.

Покров ежегодно отмечают в один и тот же день – 14 октября. История праздника берет свое начало в Х веке, когда в Константинополе шла война и у стен города стоял враг. Тогда жители начали молить Богородицу о защите. Молитву произносили во Влахернском храме императорской резиденции, где хранились риза Богоматери, головной покров и часть пояса, перенесенные из Палестины в V веке.

В какой-то момент святой Андрей Юродивый с учеником Епифанием, прибывшие на службу, увидели Богородицу, которая простерла над верующими свой покров и молилась о мире вместе со всеми. В свою очередь, на Русь праздник пришел в ХII веке при князе Андрее Боголюбском. По его указанию был построен храм Покрова на Нерли, а во Владимирской области появился целый город Покров.

Также праздник считается особенным еще и потому, что в Покров русские войска взяли Казань, а после похода царь Иван Грозный заложил Покровский собор, получивший название собор Василия Блаженного.

Покров – не просто образ защиты Константинополя, а символ безмерной материнской любви. Распростертый над верующими покров воспринимают как знак милости и защиты не только от физических врагов, но и от грехов и жизненных трудностей.

Традиции и приметы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ежегодно вечером 13 октября в храмах проходит всенощное бдение, а утром 14-го – праздничная литургия. Верующие молятся, читают тропарь, канон и кондак – песнопения, посвященные празднику.

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы имел несколько названий: Первое зазимье, Свадебник, Третья Пречистая, Засидки, Обсичане, День Романа Сладкопевца, Покров-Батюшка.

В эти дни завершались полевые работы: крестьяне готовились к зиме, у них освобождалось больше времени, молодежь собиралась на посиделки, и начинался осенний свадебный сезон. Не состоявшие в браке девушки обращались к Богородице с молитвами о суженом.

День Покрова, как и другие церковные праздники, нес в себе элемент милосердия, и было принято делиться теплом, помогать нуждающимся. Поэтому в праздничный день нужно совершать добрые дела, навещать одиноких родственников или знакомых, передавать вещи в приют.

Также верующие готовили праздничный обед, ходили в храм на службу или молились дома, обращаясь к Божией Матери со словами о заступничестве и защите. Запрещалось в этот день ссориться и сплетничать.

День Покрова традиционно считали пограничной чертой между осенью и зимой. Согласно народным поверьям, каким будет Покров, такой и предстоит зима: до полудня еще держится осень, а со второй половины дня наступает зима.

В Покров следили за ветром: считалось, что с той стороны, откуда дует, он будет дуть и всю зиму. Северный или восточный ветер сулил морозы, южный обещал более теплую и умеренную зиму, западный часто считали предвестником обильных снегопадов.

Состояние листвы тоже играло роль: если к Покрову березы и дубы уже облетели, ждали легкую зиму, если же листвы еще хватало – предрекали долгую и суровую.

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