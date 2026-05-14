14 мая, 19:27

Культура
Музей "Атом" проведет иммерсивные прогулки в рамках акции "Ночь в музее" 16 мая

Искусство просыпается: чем заняться в рамках акции "Ночь в музее" в Москве

Всероссийская ежегодная акция "Ночь в музее" пройдет 16 мая. В столице гости смогут бесплатно посетить главные экспозиции и картинные галереи. Куда лучше отправиться в грядущие выходные – в материале Москвы 24.

Признанные классики и современники

Мемориальная квартира Андрея Белого. Фото: pushkinmuseum.ru

Юбилейная, 20-я акция "Ночь в музее" пройдет в Москве в субботу, 16 мая. В этом году организаторы подготовили более 600 тематических мероприятий для детей и взрослых.

В событии примут участие 170 городских площадок, включая музеи, библиотеки, парки, лектории, концертные и выставочные залы. Акция начнется в 18:00 и завершится в 02:00. Вход для гостей бесплатный, но нужно заранее зарегистрироваться через учетную запись на сайте.

Например, Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына приглашает на экспозицию, которую сотрудники музея создавали в течение 25 лет. В основе – мемориальные предметы, переданные самими эмигрантами и их потомками, включая представителей рода Рюриковичей. Экскурсия начнется с пятиминутного киноролика режиссера Андрея Осипова о ключевых событиях: от расцвета страны накануне Первой мировой войны до проигрыша Белой армии. После фильма гости попадут в зал "Исход", где внимание посетителей акцентируют на уцелевших документах и вещах.

Также все желающие смогут посетить мемориальную квартиру Андрея Белого на Арбате. Гости изучат действующие выставки, познакомятся с биографией и творческим наследием одного из ключевых авторов Серебряного века, а также погрузятся в атмосферу первой трети ХХ столетия.

В свою очередь, галерея "Здесь на Таганке" представит совместные проекты молодых авторов и известных мастеров, работающих в разных жанрах: от живописи, графики и скульптуры до фотографии, инсталляций и видео-арта.

Московский музей современного искусства (ММОМА) в рамках акции откроет бесплатный доступ к двум проектам. В экспозицию "Это лучшее, что у нас есть. Выбор The Art Newspaper Russia" вошли работы известных российских художников начиная с 1960-х годов. Некоторые произведения упомянуты в книге "25 интервью с современными художниками. 2014–2024". Второй проект – выставка Оксаны Афанасьевой "Ослепительно-белый и угольно-черный" – представляет собой личную историю о светлых и темных детских воспоминаниях автора.

Кроме того, гости смогут посетить галерею "Мосарт", где проводятся выставки современных молодых художников. Здесь будет доступна главная экспозиция центра под названием "Красный дом. Традиции и наследие", посвященная династиям русских мастеров, которые жили и творили в особняке 1930-х годов в Новогирееве.

От кинематографа до космонавтики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

Музей "Атом" также подготовил необычные интерактивы. Например, с 18:00 до 24:00 гости смогут присоединиться к акции "Национальный колорит", где первым 50 посетителям в народных костюмах подарят мороженое. Любителей загадок ждут на научно-просветительском квесте "Космический ядерный буксир "Атом" в 18:00 и квизе "Атомные мифы" в 20:30.

Также каждые полчаса до 22:30 экскурсоводы будут собирать группы на обзорные прогулки с элементами иммерсива. Кроме того, в программе – обсуждение романа "Голова профессора Доуэля" в книжном клубе в 17:00, концерт фольклорного ансамбля "Томь" в 18:00 и кинопоказ фильма "Ночь в музее Славского" в 19:00.

В рамках акции предоставляется возможность посетить Мемориальный музей космонавтики. Гости смогут проследить ключевые этапы развития отрасли: от фантастических проектов Константина Циолковского до работы современных орбитальных комплексов.

Также 16 мая галерея "Ростокино" подготовила показ четырех картин. Зрители познакомятся с шедеврами мирового кинематографа разных жанров. В подборку вошли комедия "Паровоз "Генерал", мелодрама "Катька – бумажный ранет", мистический триллер "Пражский студент" и экспериментальная сюрреалистическая картина "Анемик синема".

В свою очередь, в усадьбе Кусково предлагается посетить выставку, посвященную феномену датского фарфора "Королевский Копенгаген". Экспозиция в Большой каменной оранжерее охватывает период с последней четверти XVIII до второй половины XX века. Ее основу составила коллекция Музея керамики, куда вошли в том числе личные вещи императрицы Марии Федоровны. Именно она, будучи датской принцессой по происхождению, сделала скандинавский фарфор популярным в России. Само выставочное пространство разделено на три тематические зоны. Посетители могут увидеть изделия массового производства, образцы надглазурной росписи и бисквиты, а также уникальные экспонаты, созданные в единственном экземпляре.

На этой же локации бесплатно можно будет посетить дворец графа Шереметева. Летняя резиденция, построенная в 1769–1775 годах по проекту архитектора Карла Бланка, полностью сохранила до наших дней оригинальный облик: старинные деревянные полы, печи, камины и лепнину. Убранства комнат были тщательно восстановлены в ходе реставрации 1976–1983 годов по архивным описям XVIII века, включая точное воссоздание утраченной тканевой отделки стен и мебели.

Другие мероприятия акции "Ночь в музее" доступны по ссылке.

Старкина Маргарита

культурагородистории

