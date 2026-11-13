Немецкие ученые выяснили, почему провода ЛЭП начали синхронно пульсировать во всем мире

Немецкие ученые нашли объяснение таинственной повторяющейся пульсации проводов линий электропередачи. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Современный мир уже невозможно представить без проводов, по которым течет электричество. Местность, в которой нет таких линий, считается заброшенным захолустьем или же девственным уголком природы, не тронутым цивилизацией.

Вот уже почти 150 лет провода несут ток по всему миру, но лишь в последнее десятилетие с ними начала происходить странная вещь. Высоковольтные кабели начали пульсировать, причем происходит это строго каждые 60 секунд. Раз в минуту пульсация проводов скачкообразно увеличивается, а через несколько секунд стихает – и через минуту процесс повторяется. Самое поразительное заключается в том, что так ведут себя абсолютно все электросети по всему миру, даже те, что физически не соединены друг с другом.

Когда феномен обнаружили впервые, физики начали искать ему объяснение. Были перепробованы самые разные теории. Раз пульсация возникает независимо на всей планете, в этом может быть виновата какая-то внешняя сила, оказывающая воздействие планетарного масштаба. Ученые попытались увязать явление с солнечными и магнитными бурями, но никакой корреляции не обнаружили, да и не бывает магнитных бурь, происходящих строго раз в 60 секунд.

После этого предположили, что в вибрации проводов виноват технологический брак при их изготовлении – но эта теория тоже не подтвердилась. К тому же большинство ЛЭП вели себя нормально многие десятилетия и лишь в последнее время начали пульсировать синхронно с остальным миром. Физики терялись в догадках, не в силах объяснить, почему на линиях электропередачи в Австралии и Гренландии абсолютно синхронно возникает вибрация.



Фото: ученые Карстен Хартман и Дирк Виттаут из исследовательского центра Юлих и Кёльнского университета. Forschungszentrum Jülich/Dirk Witthaut

И лишь буквально на днях группа ученых из Кельнского университета заявила, что нашла причину такой странной и почти мистической аномалии. Все дело в том, что в последнее десятилетие в мире лавинообразно выросло количество аккумуляторов. Но если обычные пауэрбанки, которыми пользуются для зарядки телефонов, подключаются к розетке эпизодически, то большие системы ведут себя совершенно не так.

Речь идет о системах бесперебойного питания – резервных аккумуляторах, установленных в больницах, банках, центрах обработки данных и так далее. Эти батареи всегда должны быть полностью заряженными, поэтому к сети они подключены постоянно. Но поскольку со временем они теряют часть заряда, то их электроника регулярно проверяет, все ли в порядке, и это происходит в большинстве систем именно раз в минуту.



Но это еще не все. Проблема в том, что время в электронных системах синхронизировано по всему миру с точностью до миллисекунд. Именно поэтому большие бесперебойники абсолютно синхронно включаются в начале каждой минуты и в Лондоне, и в Йоханнесбурге, и в Москве, и в Лиссабоне. Нагрузка на электросети возрастает – пусть на небольшую величину, но в одно и то же время. Провода ЛЭП чуть нагреваются, буквально на сотую долю градуса, от этого на доли миллиметра меняется их длина – и возникает вибрация. Когда через несколько секунд аккумуляторы отключаются, напряжение падает, а через 60 секунд процесс повторяется.

Немецкие физики полагают, что производителям систем бесперебойного питания стоило бы обновить прошивки, чтобы батареи проводили тестирование в разное время (в идеале – через хаотичные и нерегулярные промежутки). Конечно, большого вреда проводам это не наносит, но со временем такая синхронность может привести к каким-нибудь неприятным последствиям.

Хотя...