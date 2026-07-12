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13 июля, 18:52

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Представитель Добрынина опровергла сообщения о его госпитализации

"Полечили дома": что известно о здоровье исполнителя "Розовых роз" Александра Добрынина

Представитель певца и музыканта Александра Добрынина опровергла сообщения о его госпитализации, которые ранее распространились в СМИ. Подробности – в материале Москвы 24.

"С ним все нормально"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/alexander_dobrynin_

Представитель исполнителя хита "Розовые розы" Александра Добрынина опровергла новости о том, что певцу понадобилась экстренная медицинская помощь, сообщает РИА Новости.

"Нет, с ним все нормально", – отметил собеседник.

При этом СМИ передавали, что музыканту действительно вызвали скорую, но необходимое лечение он получил дома, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

"Отказался от госпитализации, полечили дома", – сказано в сообщении.

Ранее источник того же издания отметил, что певцу вызвали скорую, а сам Добрынин якобы находился без сознания. Подобная информация появилась и в ряде других СМИ и телеграм-каналов. В частности, Mash сообщил, что тревогу забили близкие Добрынина, так как он не выходил на связь примерно двое суток. Когда медики прибыли в квартиру, то Александр с трудом открыл дверь – якобы до выхода ему пришлось ползти, так как отказали ноги. Кроме того, у певца наблюдалась невнятная речь, добавили журналисты.

В свою очередь, телеграм-канал SHOT сообщил, что скорая к певцу приехала из-за проблем с сердцем.

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/alexander_dobrynin_

Журналисты уточнили, что Добрынин последние несколько лет ведет закрытый образ жизни и живет один. В 2025 году в программе "Привет, Андрей!" певец рассказал, что остро переживал смерть любимого кота. Музыкант отметил, что продолжает ходить на могилу питомца и носить ему цветы.

"Да, у меня трагическая судьба. Я потерял своего самого любимого кота… У меня нет ни детей, ни жен, и мать умерла недавно, и кот умер. И да, действительно, я хожу на кладбище и кладу всегда розовые розы именно коту", – признался он.

"Последний кумир эпохи ВИА"

Фото: ТАСС/Евгений Стукалин

Александр Добрынин выступал в ресторанах и на танцевальных вечерах в конце 1970-х, а уже в 1980-х начал профессиональную карьеру, присоединившись к группам "Зодчие", "Мираж", "Здравствуй, песня".

После ухода певца Алексея Глызина он занял место солиста ВИА "Веселые ребята" – тогда на Добрынина обрушилась слава. Композиции "Атлантида" и "Розовые розы" стали хитами и прочно закрепили за ним статус звезды.

В 1990‑х он начал сольную карьеру, но уже не сумел вернуть ту славу, которая была в составе ансамбля. При этом у него вышло два альбома – "Ночные цветы" и "Возьми и купи". По данным СМИ, концерты не собирали аншлаги, а сам артист не смог избавиться от ярлыка "последнего кумира эпохи ВИА".

В 2000-х Добрынин на время вернулся в состав "Веселых ребят", а также гастролировал вместе с другими эстрадными звездами в составе "Дискотеки СССР".

Певец был трижды женат. По информации журналистов, первый брак с коллегой Ларисой Савельевой был скоротечным. Со второй женой, танцовщицей Ольгой Шориной, певец расстался из-за взаимных измен. После разрыва отношений женщина родила дочь Ангелину, однако Добрынин сомневался в родстве с ней и так и не смог наладить контакт. Третьей супругой певца стала Елена Гусева. После расставания женщина родила дочь Елизавету, но и в этом случае исполнитель не поверил, что ребенок его.

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