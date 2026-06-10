Эксперт Вострикова усомнилась в эффективности реестра психологов

Более 300 тысяч неквалифицированных "психологов" может трудиться в России, заявили некоторые эксперты. Как уберечь себя от лжеспециалиста, разбиралась Москва 24.

Эксперт за пару недель

Более 300 тысяч жителей России проводят психологические консультации, не имея профильного образования, заявил вице-президент Всемирного совета по психотерапии Виктор Макаров на заседании Совета по правам человека при президенте 8 июня.

По его словам, на рынке представлено много практиков, которые в своем обучении ограничились короткими курсами в пару недель.





Виктор Макаров вице-президент Всемирного совета по психотерапии Большинство – бывшие эзотерики или целители, которые относили себя к народной медицине. Они бросают тень на наше профессиональное сообщество.

При этом в негосударственном секторе трудятся около 100 тысяч квалифицированных психологов, и к 2027–2028 годам их число может вырасти до 140–150 тысяч, сообщает газета "Известия".

Между тем отдельного наказания за такие услуги без соответствующего образования в настоящее время нет, рассказал журналистам издания медицинский юрист Алексей Горяинов. По его словам, диплом обязателен только для официального трудоустройства на должность психолога. Если же это частное лицо, которое предоставляет информационно-консультационные услуги, профильное образование не требуется.

При этом ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила на полях Петербургского международного экономического форума о планах создать в стране открытый реестр психологов. По ее словам, проработка идеи ускорилась из-за большой потребности в профессионалах, в частности для поддержки семей участников спецоперации.



Бесплатную психологическую поддержку можно получить в Московской службе психологической помощи населению. Единый справочный телефон 8 (499) 173-09-09. Круглосуточно доступен телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного). Кроме того, работают чат психологической поддержки и форум.



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Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Председатель Международного союза помощи и поддержки пациентов, член Общественного совета при Росздравнадзоре Ольга Вострикова в разговоре с Москвой 24 подтвердила, что проблема лжепсихологов действительно актуальна.

"Очень много обывателей возомнили себя крутыми специалистами, закончив месячные, двухмесячные или полугодовые курсы. Они набрали себе клиентов, которым пытаются оказать псевдопсихологические услуги", – рассказала она.

Тем, кто решил обратиться к психологу, специалист посоветовала проверять его уровень знаний. Она пояснила, что высококвалифицированные сотрудники получают высшее образование в государственных вузах.





Ольга Вострикова председатель Международного союза помощи и поддержки пациентов, член Общественного совета при Росздравнадзоре Если человек по каким-то причинам стесняется проверить образование, стоит обращаться не в частные психологические центры, а в госструктуры. Сейчас очень развит прием на работу специалистов при поликлиниках, больницах, центрах поддержки. Это действительно те, кто может помочь, а не просто взять деньги ни за что.

Что касается возможного появления реестра психологов, специалист не уверена, что он будет эффективен.

"У нас есть такая же проблема с педагогами: существуют центры, которые оказывают образовательные услуги без лицензии и настоящих преподавателей. И люди туда почему-то идут вместо того, чтобы обращаться в официальные образовательные учреждения, имеющие лицензию", – уточнила она.

При этом неквалифицированные психологи могут навредить. В частности, это удар по бюджету клиента: подобные "специалисты" могут стоить недешево и вынуждают обращаться к ним не один раз, а систематически.

"Вторая проблема: некорректное и непрофессиональное общение с пациентом может привести к очень серьезным и даже иногда летальным последствиям", – уточнила эксперт.

Например, если у человека есть психическое заболевание, но он сам этого не понимает и обращается к непрофессионалу, он тоже не увидит патологии. В результате состояние клиента ухудшится и он рискует нанести себе вред, объяснила Вострикова.

В то же время психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим призвала в обязательном порядке просить у специалиста диплом о профильном образовании. Это должна быть переподготовка или высшее образование на базе солидного государственного вуза.

"Второе – смотреть наличие дополнительного образования, потому что психолог учится постоянно, и важно, чтобы был какой-то профиль. Здесь тоже стоит смотреть на качество диплома: это должна быть не эзотерика, а понятные психологические специализации, полученные в хорошем вузе (например, семейная психология)", – рассказала она в беседе с Москвой 24.

Также нужно узнать, сколько человек работает. Если только начинает, этого не стоит бояться, но тогда эквивалентными должны быть и стоимость, и ожидания от такого специалиста. Также, если есть возможность проверить по рекомендациям, нужно обязательно спрашивать мнение других.

"Сейчас время социальных сетей. Важно узнать, ведет ли психолог блог и что он пишет. Если там профессиональная деятельность, полезные практические заметки, эквивалентные вещи о себе, а не "успешный успех", вероятность того, что это состоявшаяся личность, выше", – уточнила Сулим.

Главный критерий в плане медийности – как специалист публикует информацию о клиентах и кейсах. В профессиональном психологическом сообществе обнародовать индивидуальные истории неприемлемо, рассказала она.

"Может быть только обобщенный собирательный образ, и это не должно быть основой блога. Также нужно видеть, пишет ли специалист о том, что проходит супервизию и личную терапию, это важнейший критерий. Понятно, что это нельзя проверить, но сам факт заявления важен, потому что трансформация личности психолога напрямую влияет на качество работы с клиентами", – пояснила эксперт.

Дальше важно попробовать взаимодействие: написать психологу, задать вопрос, как он работает, и увидеть, как человек реагирует. Психолог должен быть достаточно нейтрален и не может создавать сразу какую-то близкую связь и гарантировать что-либо. Также хорошо, если специалист зарегистрирован как самозанятый и выбивает чеки – это проверка того, что он серьезно работает и прозрачен, уточнила Сулим.





Софья Сулим психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Что касается месячных курсов психологии, после которых люди идут работать, – это страшное дело. Такие специалисты, опьяненные эйфорией от обучения нескольким техникам, что-то пытаются сделать, и где-то у них даже получается.

Вред от таких специалистов может быть незаметен, но он очень большой: потеря времени, денег и как итог – разочарование в психологии, заявила Сулим.

"Также такие выпускники фиксируются именно на решении какого-то одного вопроса, а остальное упускают. Это как в медицине: нельзя лечить только сердце, не обращая внимание на все остальное", – добавила врач.

В связи с этим могут быть рецидивы: где-то станет легче, но проблема не решится. Придется снова ходить, платить, решать вопросы и тратить ресурсы, резюмировала она.

