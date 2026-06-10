Эксперт Вострикова усомнилась в эффективности реестра психологов

Более 300 тысяч неквалифицированных "психологов" может трудиться в России, заявили некоторые эксперты. Как уберечь себя от лжеспециалиста, разбиралась Москва 24.
Эксперт за пару недель
Более 300 тысяч жителей России проводят психологические консультации, не имея профильного образования, заявил вице-президент Всемирного совета по психотерапии Виктор Макаров на заседании Совета по правам человека при президенте 8 июня.
По его словам, на рынке представлено много практиков, которые в своем обучении ограничились короткими курсами в пару недель.
При этом в негосударственном секторе трудятся около 100 тысяч квалифицированных психологов, и к 2027–2028 годам их число может вырасти до 140–150 тысяч, сообщает газета "Известия".
Между тем отдельного наказания за такие услуги без соответствующего образования в настоящее время нет, рассказал журналистам издания медицинский юрист Алексей Горяинов. По его словам, диплом обязателен только для официального трудоустройства на должность психолога. Если же это частное лицо, которое предоставляет информационно-консультационные услуги, профильное образование не требуется.
При этом ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила на полях Петербургского международного экономического форума о планах создать в стране открытый реестр психологов. По ее словам, проработка идеи ускорилась из-за большой потребности в профессионалах, в частности для поддержки семей участников спецоперации.
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Председатель Международного союза помощи и поддержки пациентов, член Общественного совета при Росздравнадзоре Ольга Вострикова в разговоре с Москвой 24 подтвердила, что проблема лжепсихологов действительно актуальна.
"Очень много обывателей возомнили себя крутыми специалистами, закончив месячные, двухмесячные или полугодовые курсы. Они набрали себе клиентов, которым пытаются оказать псевдопсихологические услуги", – рассказала она.
Тем, кто решил обратиться к психологу, специалист посоветовала проверять его уровень знаний. Она пояснила, что высококвалифицированные сотрудники получают высшее образование в государственных вузах.
Что касается возможного появления реестра психологов, специалист не уверена, что он будет эффективен.
"У нас есть такая же проблема с педагогами: существуют центры, которые оказывают образовательные услуги без лицензии и настоящих преподавателей. И люди туда почему-то идут вместо того, чтобы обращаться в официальные образовательные учреждения, имеющие лицензию", – уточнила она.
При этом неквалифицированные психологи могут навредить. В частности, это удар по бюджету клиента: подобные "специалисты" могут стоить недешево и вынуждают обращаться к ним не один раз, а систематически.
"Вторая проблема: некорректное и непрофессиональное общение с пациентом может привести к очень серьезным и даже иногда летальным последствиям", – уточнила эксперт.
Например, если у человека есть психическое заболевание, но он сам этого не понимает и обращается к непрофессионалу, он тоже не увидит патологии. В результате состояние клиента ухудшится и он рискует нанести себе вред, объяснила Вострикова.
В то же время психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим призвала в обязательном порядке просить у специалиста диплом о профильном образовании. Это должна быть переподготовка или высшее образование на базе солидного государственного вуза.
"Второе – смотреть наличие дополнительного образования, потому что психолог учится постоянно, и важно, чтобы был какой-то профиль. Здесь тоже стоит смотреть на качество диплома: это должна быть не эзотерика, а понятные психологические специализации, полученные в хорошем вузе (например, семейная психология)", – рассказала она в беседе с Москвой 24.
Также нужно узнать, сколько человек работает. Если только начинает, этого не стоит бояться, но тогда эквивалентными должны быть и стоимость, и ожидания от такого специалиста. Также, если есть возможность проверить по рекомендациям, нужно обязательно спрашивать мнение других.
"Сейчас время социальных сетей. Важно узнать, ведет ли психолог блог и что он пишет. Если там профессиональная деятельность, полезные практические заметки, эквивалентные вещи о себе, а не "успешный успех", вероятность того, что это состоявшаяся личность, выше", – уточнила Сулим.
Главный критерий в плане медийности – как специалист публикует информацию о клиентах и кейсах. В профессиональном психологическом сообществе обнародовать индивидуальные истории неприемлемо, рассказала она.
"Может быть только обобщенный собирательный образ, и это не должно быть основой блога. Также нужно видеть, пишет ли специалист о том, что проходит супервизию и личную терапию, это важнейший критерий. Понятно, что это нельзя проверить, но сам факт заявления важен, потому что трансформация личности психолога напрямую влияет на качество работы с клиентами", – пояснила эксперт.
Дальше важно попробовать взаимодействие: написать психологу, задать вопрос, как он работает, и увидеть, как человек реагирует. Психолог должен быть достаточно нейтрален и не может создавать сразу какую-то близкую связь и гарантировать что-либо. Также хорошо, если специалист зарегистрирован как самозанятый и выбивает чеки – это проверка того, что он серьезно работает и прозрачен, уточнила Сулим.
Вред от таких специалистов может быть незаметен, но он очень большой: потеря времени, денег и как итог – разочарование в психологии, заявила Сулим.
"Также такие выпускники фиксируются именно на решении какого-то одного вопроса, а остальное упускают. Это как в медицине: нельзя лечить только сердце, не обращая внимание на все остальное", – добавила врач.
В связи с этим могут быть рецидивы: где-то станет легче, но проблема не решится. Придется снова ходить, платить, решать вопросы и тратить ресурсы, резюмировала она.