Психолог Кардиакос назвала первый отпуск влюбленных тестом на совместимость

Почти каждый россиянин уверен, что первое совместное путешествие влюбленных способно разрушить отношения, сообщили СМИ. Виной всему – скрытые недостатки, которые становятся видны именно во время отдыха. Что с этим делать, разбиралась Москва 24.

Проверка путешествием

Фото: Getty Images/Danny Lawson

Большинство россиян допускают, что первая совместная поездка возлюбленных может привести к разрыву отношений. Такое мнение высказали 97% участников опроса, проведенного сервисами по бронированию туров и онлайн-знакомствам.

При этом женщины в 70% случаев рассматривают первый отпуск как способ заметить скрытые недостатки партнера. Мужчины разделяют этот взгляд реже – в 54% случаев. При этом треть из них уверена, что совместный отдых помогает паре сблизиться, тогда как среди женщин с этим согласны лишь 16%.

Отправиться в путешествие уже после нескольких свиданий готов 41% россиян, а 23% опрошенных предпочитают дождаться начала совместного проживания или официального брака, отмечается в исследовании.

Там отметили, что самыми тревожными звоночками во время совместного отдыха оказываются постоянные жалобы, финансовые споры и чрезмерное увлечение алкоголем. Злоупотребление спиртным беспокоит 51% девушек и только 20% парней, в то время как последние сильнее реагируют на скуку и разные взгляды на досуг.

Также выяснилось, что проводить первый отпуск большинство участников предпочитает только вдвоем, хотя 21% женщин допускают поездку совместно с друзьями.

В разговоре с Москвой 24 семейный психолог-психотерапевт, клинический психолог Анастасия Кардиакос отметила, что отпуск – "увеличительное стекло", под которым можно рассмотреть совместимость.

Однако это не быт в классическом варианте (как, например, дома, где есть работа и обязательства).





Анастасия Кардиакос семейный психолог-психотерапевт, клинический психолог Отдых вдвоем – это некая тренировка общего быта без "утяжелителей". Имеется в виду, что в отеле, например, порядок наводит уборщица. Поэтому пара наблюдает за привычками и режимом дня друг друга, но не берет на себя никаких обязательств.

В свою очередь, эксперт рекомендует уезжать в совместный отпуск хотя бы через пару месяцев после знакомства. Важно убедиться, что партнер психически уравновешенный, его эмоционально не бросает из стороны в сторону. Также нужно удостовериться, что возлюбленному можно доверять: он выполняет обещания, действует, платежеспособен и не живет в кредит.

Главные ред-флаги

При этом отпуск помогает понять основные различия между людьми, поэтому во время отдыха важно обратить внимание на биоритмы, рассказала Анастасия Кардиакос.

Если они разные – один хочет спать, а другой – веселиться, – этот момент может создать сложности. Также важно понять отношение партнера к спиртному, добавила эксперт.

"Еще одна конфликтная зона – ожидания от поездки. Стоит не просто поговорить, а иногда даже посмотреть, как человек отдыхал раньше, куда ездил, что любит. Например, один предпочитал брать номер в отеле, другой – спать в палатке, это конфликт комфорта. Потому что первый обрадуется небольшой гостинице в пригороде, а второй будет находиться в напряжении и дискомфорте. Важно обсудить, что необходимо в отдыхе, что раздражает, кто и за что готов платить", – посоветовала психолог.

При этом эксперт добавила: первый совместный отпуск не стоит воспринимать как единственный и рассматривать партнера под лупой.





Анастасия Кардиакос семейный психолог-психотерапевт, клинический психолог Нужно обращать внимание на действия и поступки: ждет ли возлюбленный, что девушка уберет сама разбросанные вещи, кто в целом будет следить за порядком. На отдыхе получится увидеть, кто чаще проявляет инициативу, на что соглашается. Нередко конфликт возникает, когда один считает, что второй должен полностью взять на себя организацию программы. То есть человек узнает, как распределяется инициатива: если женщина бронирует рестораны и поездки, мужчина обычно ожидает, что она будет делать это всегда.

Также эксперт порекомендовала составить для себя стоп-лист и указать качества, с которыми человек не готов мириться.

"В состоянии эйфории, когда отношения только начались, людям кажется, что все можно исправить, преодолеть. Но чтобы избежать таких заблуждений, нужно использовать простую технику. Представить, что на месте партнера находится другой человек, а после спросить себя: "От чего бы я испытывал дискомфорт?". Это поможет понять, что терпеть в отношениях не нужно", – объяснила психолог.

Еще эксперт порекомендовала обратить внимание на автономию. Например, тревожные люди хотят быть каждую минуту с партнером, однако другому может быть крайне важно на какое-то время остаться наедине с собой. При этом автономия проявляется не только в физическом уединении, но и в том, что каждый может посидеть молча в телефоне. Это важный момент для построения отношений.





Анастасия Кардиакос семейный психолог-психотерапевт, клинический психолог Помимо этого, нужно отметить, как часто партнер критикует и жалуется ("я плохо выгляжу", "все не так"). Дело в том, что некоторые делают из человека "жилетку", которая постоянно "впитывает" недовольства, что тоже приносит дискомфорт.

Тем не менее первый отдых – это наблюдение за глубиной друг друга. Психолог порекомендовала не оценивать партнера по критериям "правильно" или "неправильно". Нужно смотреть на реакцию, чтобы понимать: можно принять определенную ситуацию или все же нет, заключила Кардиакос.

