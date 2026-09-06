Двойники звезд шоу-бизнеса рассказали об особенностях своей работы

Технологии и мастерство позволяют пародистам детально копировать внешность и голоса знаменитостей, зарабатывая на этом. Например, не так давно поддельная Рианна побывала в Мытищах, а ненастоящий Андрей Губин снова вернулся на сцену. Подробнее – в материале Москвы 24.

Встретить Рианну в Мытищах и Жукова в такси

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/kargayy; vorontsov.addiction

Сегодня с помощью графики, пластического грима и нейросетей можно превратиться в кого угодно, полностью скопировав чужую внешность, голос и характер. И если, например, хочется пригласить на собственный праздник звезду мирового уровня, но средств не хватает, можно воспользоваться услугами профессионального двойника. Как ни странно, реакция поклонников будет не менее эффектной.

Например, молодожены Меликсон – фанаты певицы Рианны. В преддверии свадьбы Артем и Мадина просто мечтали увидеть мировую звезду на своем празднике в подмосковных Мытищах. Для привлечения внимания певицы пара даже записывала видеоролики в своих социальных сетях.

Как рассказали молодожены телеканалу Москва 24, старания пары не оказались напрасными. Снятое видео быстро набрало популярность и, судя по всему, дошло до самой Рианны. В этом помогли и пользователи Сети, которые стали активно отмечать звезду в комментариях. В итоге с парой связались несколько человек из команды артистки и, к общему удивлению, сообщили, что Рианна согласилась прилететь в Мытищи. Однако гонорар, который она запросила за выступление, мягко говоря, не вписывался в бюджет подмосковной семьи.





Артем Меликсон блогер 10 миллионов долларов – это не та сумма, которую мы можем себе вообще позволить, мы таких денег никогда не видели.

Однако без выступления любимой певицы Артем и Мадина все же не остались. Во время самой свадьбы молодых ждал настоящий сюрприз: внезапно на сцену действительно вышла Рианна, а точнее, ее официальный и самый похожий двойник, стоимость которого оказалась куда скромнее.

Видеозаписи выступления быстро разлетелись по Сети и набрали миллионные просмотры.

Как отметил в разговоре с журналистами музыкальный критик Евгений Бабичев, действительно можно было подумать, что Рианна приехала выступать в Мытищи.





Евгений Бабичев музыкальный критик Каждое движение двойника артиста списано с оригинала. И, конечно, за этим стоит работа огромной команды: это репетиции, это полностью погружение в образ, то есть ты уже не живешь своей жизнью. Ты живешь жизнью того артиста, которого ты пародируешь.

На самом деле приглашенная артистка живет в Сан-Паулу, и, по словам Мадины, ради выступления в Мытищах девушке предстояло пережить сложный перелет. "Рианна" добиралась до России целые сутки, проведя сначала 16 часов в самолете до Катара, а затем вылетев оттуда в Москву.

Сюрприз удался настолько, что почти никто из гостей свадьбы не задумался, а настоящая ли звезда на самом деле.

По мнению специалистов, подобное поведение аудитории абсолютно нормально, особенно в условиях застолья. Психолог Егор Егоров объяснил телеканалу Москва 24, что такое выступление сначала вызывает мощный всплеск эмоций. Мозг успевает увидеть картинку и начинает медленно ее осмысливать, из-за чего человека захлестывают чувства, контроль ослабевает и срабатывает эффект толпы. В итоге двойник "становится" настоящей звездой.

При этом бывают и случайные совпадения. Например, однажды москвичи приняли за солиста группы "Руки Вверх!" Сергея Жукова таксиста Булата Бигаева. Интересно, что сам мужчина ранее слушал только рэп и не мог причислить себя к фанатам поп-музыки, пусть и похож на ее представителя внешностью и голосом.

Однако позже мужчина решил воспользоваться этим и стал бесплатно возить пассажиров, просив вместо оплаты подписываться на него и выкладывать видео с его участием в Сеть.

В итоге ролики быстро оказались вирусными, а пассажиры в салоне начали постоянно просить водителя исполнить хиты Жукова. Мужчина стал записывать песни и выкладывать их у себя на странице до тех пор, пока его не заметил сам музыкант, пригласив на концерт в "Лужники". И даже там, на стадионе, преданные зрители принимали Булата за реальную звезду и просили сделать фото.

После этого случая Булат всерьез задумался о смене деятельности и записался на уроки вокала. Вполне возможно, что в ближайшем будущем на рынке развлекательных услуг может появиться двойник Сергея Жукова, отметили журналисты.

Ненастоящий Шура и пародия на Боярского

На концертах можно найти и двойника Григория Лепса, в качестве него выступает художник и пародист Альберо. До этого он работал в театре, занимался живописью и постановкой спектаклей, отметил телеканал Москва 24.





Альберо художник, пародист О том, что я похож на Лепса, услышал один раз в 2000 году. Это мне сказал продюсер Григория Лепса.

История гастролей Альберо началась с того, что в одной из своих постановок мужчина решил удивить публику и впервые вышел на сцену в образе известного исполнителя. Уже через два дня ему позвонила зрительница и попросила поздравить ее подругу в образе Лепса в ресторане, но уже за гонорар. Альберо согласился, и с тех пор перевоплощения в артиста стали его постоянным заработком.

Для создания образа Альберо использует фрак, черные брюки, лакированные туфли и очки, а также воспроизводит знаменитые жесты музыканта во время исполнения его главных хитов.

Журналисты отмечают, что двойники сегодня есть практически у многих популярных исполнителей и иногда это приводит к неприятным последствиям для самих звезд. Например, однажды зрители пришли на выступление Шуры и решили, что перед ними ненастоящий исполнитель.





Евгений Бабичев музыкальный критик В 1990-е двойников очень было много, и они все выступали. Артист сам часто бывал в таком состоянии, что он просто не мог выступить. Зато его двойники, особенно если брать регион какой-нибудь, например Черноморское побережье, там была целая мафия по организации концертов артистов, похожих на звезд нашей эстрады.

Однако на концерте действительно выступал настоящий Александр Медведев. Сомнения зрителей вполне объяснимы, так как Шура поддерживает дружеские отношения со своим двойником, снимает с ним совместные видеоролики для социальных сетей и официально одобряет его работу.

Сам певец подтвердил, что готов разрешать такие выступления, если они востребованы аудиторией. Однако есть важное условие: во время работы двойника ведущий мероприятия обязан заранее предупредить об этом публику.

"Мы обязаны объявить, что это двойник. То есть я никогда не выдаю себя за оригинал, я никого не обманываю. Всегда все должно четко соблюдаться", – отметил в беседе с телеканалом Москва 24 двойник Шуры Евгений Цой.

Однако зрители часто не обращают внимания на подобные предупреждения и охотно верят в происходящее на сцене. Двойник артиста рассказал, что люди либо не вслушиваются в слова ведущего, либо из-за сильных эмоций не воспринимают информацию, оставаясь уверенными, что перед ними "оригинал". Поэтому поклонники все равно подходят к Цою после выступлений, обнимают, плачут и называют Сашенькой. Более того, даже в повседневной жизни, когда Евгений ходит без грима и костюма, окружающим все равно кажется, что они видят настоящего артиста.





Евгений Цой пародист Бывает часто, что люди, которые со мной общаются не по работе, а просто в жизни, вдруг нечаянно называют Александром или Сашей. Говорю: "Я не Саша, я Женя". Конечно, это очень печально бывает и прискорбно, когда меня не видят.

При этом, по мнению психологов, постоянная работа в одном и том же чужом образе несет в себе риски для психического здоровья. Специалисты предупреждают: регулярное перевоплощение может спровоцировать расстройство личности и впоследствии привести к депрессии.

"Если он (пародист. – Прим. ред.) начинает себя ощущать как знаменитость, верит в эту роль, не выходит из нее, это уже проблема. Человек будет не уверен в значимости своей личности и все равно не избавится от мысли "Кто я без этой знаменитости? Кто я без этого образа?", – предупредил психолог Егор Егоров в интервью с телеканалом Москва 24.

При этом некоторые двойники добиваются сходства не только за счет грима и актерской игры. Например, пародист Константин Фесько рассказал телеканалу Москва 24, что воссоздает образ Михаила Боярского с помощью накладных усов, очков, шляпы и черного пальто. А для повторения фирменной хрипоты знаменитости мужчине потребовались годы тренировок.

Похожая ситуация произошла с творчеством Андрея Губина, который ушел со сцены в 2000-х и отказывается возвращаться. Теперь его хиты исполняет молодой певец Даниил Букач.

Как рассказал артист журналистам, до начала своих шоу он лично выступил перед Губиным и получил его официальное согласие на концерты. До этого Букач три месяца настраивал вокал и занимался с хореографом, чтобы скопировать голос и пластику звезды. И сейчас выступления помолодевшего Губина востребованы на корпоративах и фестивалях, а зрители эмоционально благодарят его за возвращение любимых песен.