Двойники звезд шоу-бизнеса рассказали об особенностях своей работы

Технологии и мастерство позволяют пародистам детально копировать внешность и голоса знаменитостей, зарабатывая на этом. Например, не так давно поддельная Рианна побывала в Мытищах, а ненастоящий Андрей Губин снова вернулся на сцену. Подробнее – в материале Москвы 24.
Встретить Рианну в Мытищах и Жукова в такси
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/kargayy; vorontsov.addiction
Сегодня с помощью графики, пластического грима и нейросетей можно превратиться в кого угодно, полностью скопировав чужую внешность, голос и характер. И если, например, хочется пригласить на собственный праздник звезду мирового уровня, но средств не хватает, можно воспользоваться услугами профессионального двойника. Как ни странно, реакция поклонников будет не менее эффектной.
Например, молодожены Меликсон – фанаты певицы Рианны. В преддверии свадьбы Артем и Мадина просто мечтали увидеть мировую звезду на своем празднике в подмосковных Мытищах. Для привлечения внимания певицы пара даже записывала видеоролики в своих социальных сетях.
Как рассказали молодожены телеканалу Москва 24, старания пары не оказались напрасными. Снятое видео быстро набрало популярность и, судя по всему, дошло до самой Рианны. В этом помогли и пользователи Сети, которые стали активно отмечать звезду в комментариях. В итоге с парой связались несколько человек из команды артистки и, к общему удивлению, сообщили, что Рианна согласилась прилететь в Мытищи. Однако гонорар, который она запросила за выступление, мягко говоря, не вписывался в бюджет подмосковной семьи.
Однако без выступления любимой певицы Артем и Мадина все же не остались. Во время самой свадьбы молодых ждал настоящий сюрприз: внезапно на сцену действительно вышла Рианна, а точнее, ее официальный и самый похожий двойник, стоимость которого оказалась куда скромнее.
Видеозаписи выступления быстро разлетелись по Сети и набрали миллионные просмотры.
Как отметил в разговоре с журналистами музыкальный критик Евгений Бабичев, действительно можно было подумать, что Рианна приехала выступать в Мытищи.
На самом деле приглашенная артистка живет в Сан-Паулу, и, по словам Мадины, ради выступления в Мытищах девушке предстояло пережить сложный перелет. "Рианна" добиралась до России целые сутки, проведя сначала 16 часов в самолете до Катара, а затем вылетев оттуда в Москву.
Сюрприз удался настолько, что почти никто из гостей свадьбы не задумался, а настоящая ли звезда на самом деле.
По мнению специалистов, подобное поведение аудитории абсолютно нормально, особенно в условиях застолья. Психолог Егор Егоров объяснил телеканалу Москва 24, что такое выступление сначала вызывает мощный всплеск эмоций. Мозг успевает увидеть картинку и начинает медленно ее осмысливать, из-за чего человека захлестывают чувства, контроль ослабевает и срабатывает эффект толпы. В итоге двойник "становится" настоящей звездой.
При этом бывают и случайные совпадения. Например, однажды москвичи приняли за солиста группы "Руки Вверх!" Сергея Жукова таксиста Булата Бигаева. Интересно, что сам мужчина ранее слушал только рэп и не мог причислить себя к фанатам поп-музыки, пусть и похож на ее представителя внешностью и голосом.
Однако позже мужчина решил воспользоваться этим и стал бесплатно возить пассажиров, просив вместо оплаты подписываться на него и выкладывать видео с его участием в Сеть.
В итоге ролики быстро оказались вирусными, а пассажиры в салоне начали постоянно просить водителя исполнить хиты Жукова. Мужчина стал записывать песни и выкладывать их у себя на странице до тех пор, пока его не заметил сам музыкант, пригласив на концерт в "Лужники". И даже там, на стадионе, преданные зрители принимали Булата за реальную звезду и просили сделать фото.
После этого случая Булат всерьез задумался о смене деятельности и записался на уроки вокала. Вполне возможно, что в ближайшем будущем на рынке развлекательных услуг может появиться двойник Сергея Жукова, отметили журналисты.
Ненастоящий Шура и пародия на Боярского
На концертах можно найти и двойника Григория Лепса, в качестве него выступает художник и пародист Альберо. До этого он работал в театре, занимался живописью и постановкой спектаклей, отметил телеканал Москва 24.
История гастролей Альберо началась с того, что в одной из своих постановок мужчина решил удивить публику и впервые вышел на сцену в образе известного исполнителя. Уже через два дня ему позвонила зрительница и попросила поздравить ее подругу в образе Лепса в ресторане, но уже за гонорар. Альберо согласился, и с тех пор перевоплощения в артиста стали его постоянным заработком.
Для создания образа Альберо использует фрак, черные брюки, лакированные туфли и очки, а также воспроизводит знаменитые жесты музыканта во время исполнения его главных хитов.
Журналисты отмечают, что двойники сегодня есть практически у многих популярных исполнителей и иногда это приводит к неприятным последствиям для самих звезд. Например, однажды зрители пришли на выступление Шуры и решили, что перед ними ненастоящий исполнитель.
Однако на концерте действительно выступал настоящий Александр Медведев. Сомнения зрителей вполне объяснимы, так как Шура поддерживает дружеские отношения со своим двойником, снимает с ним совместные видеоролики для социальных сетей и официально одобряет его работу.
Сам певец подтвердил, что готов разрешать такие выступления, если они востребованы аудиторией. Однако есть важное условие: во время работы двойника ведущий мероприятия обязан заранее предупредить об этом публику.
"Мы обязаны объявить, что это двойник. То есть я никогда не выдаю себя за оригинал, я никого не обманываю. Всегда все должно четко соблюдаться", – отметил в беседе с телеканалом Москва 24 двойник Шуры Евгений Цой.
Однако зрители часто не обращают внимания на подобные предупреждения и охотно верят в происходящее на сцене. Двойник артиста рассказал, что люди либо не вслушиваются в слова ведущего, либо из-за сильных эмоций не воспринимают информацию, оставаясь уверенными, что перед ними "оригинал". Поэтому поклонники все равно подходят к Цою после выступлений, обнимают, плачут и называют Сашенькой. Более того, даже в повседневной жизни, когда Евгений ходит без грима и костюма, окружающим все равно кажется, что они видят настоящего артиста.
При этом, по мнению психологов, постоянная работа в одном и том же чужом образе несет в себе риски для психического здоровья. Специалисты предупреждают: регулярное перевоплощение может спровоцировать расстройство личности и впоследствии привести к депрессии.
"Если он (пародист. – Прим. ред.) начинает себя ощущать как знаменитость, верит в эту роль, не выходит из нее, это уже проблема. Человек будет не уверен в значимости своей личности и все равно не избавится от мысли "Кто я без этой знаменитости? Кто я без этого образа?", – предупредил психолог Егор Егоров в интервью с телеканалом Москва 24.
При этом некоторые двойники добиваются сходства не только за счет грима и актерской игры. Например, пародист Константин Фесько рассказал телеканалу Москва 24, что воссоздает образ Михаила Боярского с помощью накладных усов, очков, шляпы и черного пальто. А для повторения фирменной хрипоты знаменитости мужчине потребовались годы тренировок.
Похожая ситуация произошла с творчеством Андрея Губина, который ушел со сцены в 2000-х и отказывается возвращаться. Теперь его хиты исполняет молодой певец Даниил Букач.
Как рассказал артист журналистам, до начала своих шоу он лично выступил перед Губиным и получил его официальное согласие на концерты. До этого Букач три месяца настраивал вокал и занимался с хореографом, чтобы скопировать голос и пластику звезды. И сейчас выступления помолодевшего Губина востребованы на корпоративах и фестивалях, а зрители эмоционально благодарят его за возвращение любимых песен.