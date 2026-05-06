06 мая, 23:41

Игдисамов рассказал о перспективах работы в ЦСКА после поражения от "Спартака"

Две противоположности: как "Спартак" обыграл ЦСКА и вышел в суперфинал Кубка России

6 мая московский "Спартак" обыграл дома столичный ЦСКА со счетом 1:0 в финале Пути регионов Кубка России и вышел в суперфинал турнира в "Лужниках". При этом "армейцы" проводили первый матч после увольнения с поста главного тренера Фабио Челестини. О столичном дерби расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Спартак" (Москва) – ЦСКА (Москва) – 1:0 (1:0)

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Голы: Литвинов, 10.

"Спартак": Максименко, Ву, Джику, Литвинов, Зобнин (Денисов, 76), Умяров, Маркиньос (Мартинс, 60), Барко (Ливай Гарсия, 89), Жедсон Фернандеш, Солари (Саусь, 89), Угальде (Дмитриев, 76).

ЦСКА: Тороп, Данилов, Жоао Виктор, Круговой, Гайич, Бандикян (Попович, 61), Баринов, Кисляк, Обляков, Лусиано (Глебов, 46; Фиров, 89), Мусаев (Воронов, 76).

Предупреждения: Данилов, 22; Литвинов, 40; Баринов, 61; Обляков, 68; Жоао Виктор, 69; Барко, 89.

Кубок России для "Спартака" и ЦСКА – едва ли не единственный шанс спасти сложнейший для них сезон. Правда, если красно-белые постепенно проходят курс оздоровления под руководством Хуана Карлоса Карседо, то вот красно-синие по весне рухнули в настолько глубокую яму, что руководство клуба решилось на смену главного тренера всего за пару дней до дерби. Швейцарец Фабио Челестини покинул свой пост, а на его место как минимум временно пришел экс-наставник молодежной команды "армейцев" Дмитрий Игдисамов. Которую он, к слову, приводил к золотым медалям в 2024 году.

Для клуба 39-летний специалист уже сделал и другую большую услугу, приложив свою тренерскую руку к воспитанию талантливой молодежи в лице Матвея Кисляка, Кирилла Глебова, Матвея Лукина и компании. Боссы ЦСКА увидели именно в нем человека, который способен дать команде встряску перед финалом Пути регионов. В котором, напомню, в отличие от Пути РПЛ Кубка России, все решается по итогам одной единственной встречи.

Понятно, что ждать кардинальных изменений в рисунке игры ЦСКА за столь короткий период не приходилось. Но если в команде и было какое-то настроение в первом тайме, то разве что нервозное. Визуально казалось, у "армейцев" все валится из рук: низкий темп, проблемы с контролем и продвижением мяча, огрехи в защитных перестроениях. Доходило до того, что футболисты красно-синих едва ли не выясняли отношения на повышенных тонах прямо на поле.

"Спартак" же на фоне соперника предстал командой совершенно другого уровня и взаимопонимания. Атакующая пружина распрямлялась с завидной регулярностью, многие подходы строились за счет разухабистых комбинаций. Да еще и нашлось место чуду: на 10-й минуте Маркиньос отыскал в центре недалеко от штрафной Руслана Литвинова, и опорник "Спартака" шикарно зарядил в девятку под самую перекладину – 1:0. Причем голов могло быть больше, не спаси своих голкипер красно-синих Владислав Тороп.

Однако после перерыва ЦСКА сумел преобразиться: во многом, это заслуга вернувшегося в строй после травмы Кирилла Глебова, который сразу придал атаке красно-синих так сильно недостающей динамики и драйва. Уже на 49-й минуте вингер "армейцев" выстрелил издали подкрученным по центру, голкипер хозяев Александр Максименко сделал сейв, но прямо на ногу Тамерлану Мусаеву. Форвард гостей оказался под давлением, и бить было не так уж удобно, но исхитрился – второй сейв вратаря подряд.

Но увы, Глебов мало того, что еще не набрал оптимальную форму, так еще и получил новую травму. Примерно минут через 15 Кирилл почувствовал дискомфорт, бился через боль, но все же не смог доиграть до конца. Пожалуй, его состояние очень похоже на состояние всей команды: очень талантливая, бьющаяся, но с болячками, которые не позволяют раскрыться на 100%.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

"Армейцы" были очень близки к голу, особенно дебютант стартового состава по нынешней весне Артем Бандикян. Дважды он оказывался на выгоднейшей позиции, но в первом случае в последний момент ногу подставил Роман Зобнин, и сфера полетела над перекладиной, а во втором полузащитник пробил в штангу. ЦСКА еще и мог оказаться в меньшинстве, так как на 66-й минуте главный арбитр встречи Кирилл Левников влепил капитану команды Ивану Облякову прямую красную за фол на Кристофере Мартинсе. Но с помощью VAR решение все же отменил, так как контакт тянул только на желтую.

"Спартак" во втором тайме был бледной версией себя образца первого, и Тороп отыграл практически без работы. Пожалуй, запомнился только роскошный дальний выстрел Эсекьеля Барко из зоны левого полуфланга, который голкипер ЦСКА перевел на угловой в прыжке. Но контроль над игрой красно-белые не утратили, и довели финал Пути регионов до победы. ЦСКА достал из себя все, что мог, но против нынешнего "Спартака" этого недостаточно.

Временный рулевой красно-синих Дмитрий Игдисамов в беседе с корреспондентом "Матч ТВ" отметил, что испытал эмоции от гордости за второй тайм до разочарования от итогового результата.

К сожалению, не получилось победить, порадовать наших болельщиков. Горжусь ребятами, провели хороший матч. Ответственность за результат на мне. <...> Почему такие разные таймы? Это динамика игры. Сложно сказать, почему так произошло, надо пересмотреть матч. Не скажу, что мы провалили первый тайм, у "Спартака" был свой момент, и они забили. Мы, к сожалению, свои не реализовали.
Дмитрий Игдисамов
исполняющий обязанности главного тренера ПФК ЦСКА (Москва)

О своей дальнейшей судьбе, как и многие его коллеги, которые оказываются в такой ситуации, специалист рассказал обтекаемо.

"Я наслаждаюсь каждой минутой, проведенной с командой, а остальное решать руководству. Мое дело – работать честно и быть с ребятами в этот момент", – ответил Игдисамов.

Наставник "Спартака" Хуан Карлос Карседо напомнил в беседе с телеканалом, что Руслан Литвинов, который забил единственный мяч, показал похожий номер в недавней гостевой игре против "Оренбурга" в РПЛ.

В первом тайме мы играли лучше и создавали больше моментов, чтобы закрывать матч, но не удалось. Было понятно, что ЦСКА начнет давить после перерыва, что и произошло. Соперник создал хорошие моменты, но выручил Максименко. Нужно было сохранить результат, и мы добились этого.
Хуан Карлос Карседо
главный тренер ФК "Спартак" (Москва)

Теперь красно-белые будут ждать своего соперника по суперфиналу Кубка России в "Лужниках" 24 мая: а определится он на российском юге 7-го числа, где в ответной игре Пути РПЛ встретятся "Краснодар" и столичное "Динамо". Первая партия завершилась по нулям, так что в этой паре все начнется сначала.

Для ЦСКА же вылет из Кубка стал венцом провальной весны: в чемпионате у "армейцев" остались лишь призрачные шансы на тройку и не призрачные на вылет даже из шестерки. Им осталось провести две игры, уйти в отпуск и выйти из него уже с новым главным тренером. Какие только кандидаты не звучали в СМИ за последнее время: действующий наставник "Локомотива" Михаил Галактионов, экс-рулевой "Динамо" Сандро Шварц, бывший главный тренер "Севильи" и "Лас-Пальмаса" Хавьер Гарсия Пимьента. А сколько вариантов еще накидают сверху! А может, Игдисамов убедит боссов, что он – лучший.

Так или иначе, ЦСКА на пороге больших перемен. Но уже без больших трофеев в нынешнем сезоне.

Камзин Никита

спортистории

