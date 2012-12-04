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04 декабря 2012, 17:24

Экономика

Новой Москве нужно до 2 миллионов новых рабочих мест - Хуснуллин

Выступление Марата Хуснуллина на II Московском урбанистическом форуме

В Новой Москве необходимо создать от 1,5 до 2 миллионов новых рабочих мест, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"На новой территории будет 12 точек роста, – сказал Хуснуллин. – Там будут создаваться рабочие места. В идеале надо создать от 1,5 до 2 миллионов рабочих мест. В точках роста будет вестись основное строительство торговых помещений и офисов и минимальное – жилья".

Заммэра отметил, что вопрос расширения Москвы весьма проблемен. На территории Новой Москвы 30 тысяч земельных участков продано в частные руки без требующегося утверждения застройки. До конца 2014 года будет утвержден генеральный план и планы по реализации всех проектов.

Привел чиновник и данные по столице. "За последние 10 лет население Москвы выросло на 15%, жилой фонд увеличился на 14%, офисы – на 6,5%. Город интенсивно растет. Инвестиции в столице составляют более 20%. В прошлом году было построено всего 7 млн кв. метров недвижимости. Потенциал Москвы для развития колоссален".

Коснулся заммэра и задач, которые стоят перед столичным правительством. "Прежде всего, наша задача – создание комфортной городской среды. Современный мегаполис должен быть удобным для проживания, отдыха и туризма, – указал направление, в котором ведется работа Хуснуллин. – Что это значит? Формируем общественное пространство: создаем пешеходные зоны, реконструируем парки и скверы. Освоение подземного пространства – тоже важный элемент работы. Мы считает, что город должен развиваться за счет постоянного притока инвестиций. Наша задача – создать условия для их привлечения".

В Москве должны появиться финансовый, культурный и туристический центры, отметил заммэра.

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