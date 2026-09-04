Бывшие сотрудники веган-секты в Москве рассказали о системе штрафов и переработках

В Москве разразился скандал вокруг сети веганских ресторанов: по данным блогеров и бывших сотрудников, за привлекательной вывеской "правильного питания" скрывалась жесткая секта с методами психологического давления, рабскими условиями труда и штрафами. Кому это выгодно и чем опасны такие сообщества для психики и здоровья, разбиралась Москва 24.

"Ваня, ты тупеешь"

Поводом для громкого скандала в Москве стало разоблачительное видео блогера Ксении Морозовой: по ее словам, под вывеской модных веганских заведений работает организованная группа, использующая методы психологического давления.

"Это первое в Москве кафе, куда нельзя устроиться работать, если вы не сектант. Оно находится в Москве-Сити, многие из вас даже не догадывались, кому платите за обед", – заявила блогер.

По ее утверждению, соискателям предлагают рабские условия труда, оправдывая это якобы помощью обществу. Поэтому такая работа оформляется как волонтерская.

"Это 16–18, а то и 20 часов работы ежедневно, без выходных, без праздников, без отпуска, без больничных и, разумеется, без зарплаты", – добавила она.

Девушка отметила, что управляет ресторанной сетью один человек – Артур Сита (настоящее имя – Артур Мамедов), у которого шесть ресторанов и три барбершопа. Он позиционирует себя как эксперта в области самопознания, набрав в Сети более 370 тысяч подписчиков.

После того как видео Ксении буквально взорвало интернет, к истории подключился Следственный комитет и организовал проверку.

Чтобы проверить слова блогера, корреспондент телеканала Москва 24 попыталась устроиться в одно из заведений, заполнив анкету из 47 пунктов. Однако приглашения не последовало. Как пояснили бывшие сотрудники, чужаков без личной рекомендации в команду не берут, особенно после начала громкого дела. И несмотря на то что за вывесками общепита не видно признаков секты, инсайдеры утверждают: красивая "обертка" скрывает жесточайший бизнес.

Например, бывшая участница такого сообщества Лола Дуплинская рассказала журналистам, что вступила в закрытую группу, заинтересовавшись вопросами просветления. За это ей пришлось заплатить 4 тысячи рублей, а вскоре она стала работать на лидера безвозмездно, причем даже доплачивая ему.





Лола Дуплинская бывшая участница веганской секты Работает огромная система штрафов, люди выписывают штрафы сами себе, например за плохое настроение. Если ты пришел на работу и не выглядишь суперсчастливым, тебя могут оштрафовать.

"Спецреп": веганские секты

Сам Артур Сита утверждает, что способен за несколько секунд пробудить в человеке ощущение счастья, и ссылается на собственный опыт: с детства не ест мясо. И якобы веганство в этом действительно помогает, так как это "нормальное питание".

Одна из бывших участниц Леся Луна находилась под влиянием наставника более десяти лет, входила в его близкое окружение и также работала почти бесплатно. Максимум, что она могла получить, – 20 тысяч рублей в месяц.

"Сейчас основная секта – примерно 100 человек. Большая часть находится в Москве, работает в ресторанах Артура, часть – в Дубае", – рассказала она.

Ярослав Свешников, три года строивший веганский ресторан Артура в Москве, описал журналистам условия, в которых приходится не просто проживать сотрудникам, а выживать.

"Старая пятиэтажка, где жили четыре человека. В другой квартире – шесть, в третьей – шесть-восемь. И там просто койко-место. У кого-то на кухне, у кого-то в коридоре, по два человека в комнате", – рассказал мужчина телеканалу.

Бывшая супруга Артура Анастасия Шевченко также трудилась на него.





Анастасия Шевченко бывшая супруга Артура Ситы Я работала с утра до ночи, иногда уезжала домой в 10 вечера, приезжала в 8 утра. Помимо этого, посещала встречи, за которые платила тысячи долларов. <...> Если ты не подчиняешься Артуру, тебя утилизируют. Ты либо живешь по его правилам, либо не живешь в этом кругу.

Клинический психолог Роман Цветков объяснил, почему взрослые люди поддаются такому влиянию.

"Здесь идет обработка личности. Человек чувствует себя возвышенным, принимает все правила без критического анализа", – пояснил он каналу.

К тому же такие люди не едят мясо, значит, они якобы "еще ближе к просветлению". Однако, к чему приходит отказ от продуктов животного происхождения, хорошо знает Иван Леонов, несколько лет практиковавший сыроедение.

Он рассказал телеканалу Москва 24, что при росте почти 180 сантиметров весил чуть больше 50 килограммов. Физические нагрузки, фруктовая и овощная диета – значения на весах снижались с быстрой скоростью, и вскоре мужчина даже полностью исключил из рациона жидкость, перестал пить воду.





Иван Леонов бывший сыроед Мне говорили: "Ваня, ты слегка тупеешь". Я реально терялся, порой не мог связать двух слов...

В итоге организм не выдержал, и однажды мужчина потерял сознание. Удар об пол подействовал: после этого случая сыроед пересмотрел свои взгляды и вернул в рацион мясо.

Детская диета

Альтернативные диеты, которые для взрослых могут быть еще безопасны, вызывают серьезные опасения, если речь заходит о детях. Однако блогер-эзотерик Сона Меликян с шестилетней дочкой Евой все же сидят на растительной диете. Как рассказала женщина журналистам, в семье полностью исключены мясо, рыба и белый сахар.

"За месяц до наступления беременности я отказалась от мяса совсем, и это было связано с моими духовными процессами, потому что я очень сильно ушла в постижение себя", – отметила блогер.

Женщина призналась, что сталкивается с осуждением со стороны врачей, родственников и хейтеров в соцсетях, однако это ее не останавливает. Сона убеждена, что животный белок "несет негативную энергию".





Сона Меликян блогер-эзотерик Человек, осознавший себя, повышающий свои энергию и вибрации, не будет есть мясо. В мясе очень много злости, агрессии, и доказывать свою точку зрения я не собираюсь.

Между тем известны случаи трагических последствий подобных экспериментов. Блогер-сыроед Максим Лютый перевел своего новорожденного сына на питание "энергией солнца", в результате чего малыш скончался.

"Я очень хорошо вижу судьбы и карму, я цифровой психолог. Нельзя говорить: "Вот ребенок умер, потому что его кормили фруктами и овощами". Может быть, рацион был неправильным для этого человека, но я абсолютно уверена, что душа не может уйти из тела только лишь из-за фруктов и овощей. Я за фрукторианство, я за сыроедение", – отметила Меликян, отвечая на вопрос, что она думает про подобные случаи.

Однако врачи категорически не поддерживают такую точку зрения. В частности, педиатр Наталья Каткова в беседе с телеканалом пояснила, что без животного белка не формируется костно-мышечная система, страдают нервная система и внутренние органы.

"Если в течение двух лет ребенок не получал животные белки, то мы потом можем анатомически восстановить структуру органов, но именно функциональность теряется", – предупредила специалист.

Строительный материал

Как отметила в разговоре с Москвой 24 врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина, в веганстве задействованы в основном психологические аспекты. В таком течении смешаны обрывки философии, религии и других наук, причем часто поверхностно.

Однако важно понимать, кто именно занимается веганством. Например, придерживаться его в Индии довольно привычно. Там это фактически национальная система: организм подстраивается к нему несколько поколений, адаптируется к культуре и традициям, но на это уходит много времени.





Елена Соломатина врач-диетолог, кандидат медицинских наук Однако человек в Москве или другом мегаполисе находится в совершенно других условиях, чем у подножия Гималаев. Он испытывает эмоциональные нагрузки, не занимается практиками, не умеет регулировать нервную систему. Когда человек возбужден, пищеварение отключается; микробиом меняется в моменте. Чтобы поддерживать веганство, нужно уметь переключать внутренние рычаги, снимать стресс, понимать процессы. Медитация, молитва, созерцание воды или огня меняют ритм мозга – и это никто не учитывает.

В итоге человек прибегает в ресторан, наслушавшись о моде веганства, вырывает учение из контекста и пытается приспособить тенденцию под себя, однако в таком виде это не работает.

Кроме того, веганство – это еще и принадлежность к культуре, способ найти смысл жизни и группу единомышленников.

"Люди склонны принадлежать к какому-то течению. Это программа стайных животных, и человек не исключение. Но всегда есть побочные стороны: нельзя увлекаться идеей, которая становится противоестественной. Как и с витаминами или продуктами – все хорошо в меру, избыток меняет плюс на минус", – пояснила диетолог.

Если говорить о несовершеннолетних и веганстве, то важно обратить внимание на то, что взрослый организм уже сформирован, и если в детстве человек питался нормально, то у него есть "фундамент" важных элементов.





Елена Соломатина врач-диетолог, кандидат медицинских наук Кальций, заложенный в детстве, – это "счет в банке", который мы расходуем, но также не можем пополнить. Родители, которые не дают ребенку открыть этот "счет", оставляют его без подстраховки. Основы здоровья не закладываются. Человек устроен по определенным программам: нужен строительный материал – качественный белок.

При этом в растениях он неполноценный. В свою очередь, если не хватает аминокислот, организм начинает разрушать собственные клетки, чтобы добыть недостающее. Если говорить о постах, когда тоже не едят мясные продукты, то они рассчитаны на кратковременное использование дефектных "кирпичей", но не на постоянное отсутствие строительного материала, отметила врач.

Эксперт подчеркнула, что для полноценного роста и развития организма необходимы ключевые нутриенты: белки – они важны для работы иммунной системы, синтеза ферментов и здоровья сосудов; железо (причем гемовое усваивается эффективнее); витамин B12, который отсутствует в растительной пище; а также омега‑3 жирные кислоты – они поддерживают структуру клеточных мембран и работу мозга. При этом способность усваивать питательные вещества из растительных продуктов во многом определяется генетическими особенностями человека.

"Детям в период бурного роста нужен холестерин – строительный материал для клеточных мембран, гормонов, мозга. Элемент вырабатывается печенью, но это страховка, а не постоянный источник", – добавила специалист.

Она особенно подчеркнула, что нельзя переходить на веганство в юном возрасте: как минимум до 18 лет, а оптимально – до 22 лет, пока не завершится формирование скелета и закроются зоны роста. Темпы взросления индивидуальны: у одних физическое созревание наступает раньше, у других – позже.

Важную роль играет и развитие мозга: поскольку его структура во многом зависит от холестерина, организму в период роста критически необходимы полноценные строительные компоненты. Недостаток ключевых веществ в детстве способен привести к серьезным последствиям.

Развитие мозга, формирование нейронных связей, а также психическое и психологическое становление тесно связаны с соматическим здоровьем, гормональным фоном и балансом нейромедиаторов. Поэтому откладывать переход на веганство до завершения основных этапов взросления – более безопасный подход. Ответственность за питание ребенка полностью лежит на родителях, заключила Соломатина.