Блогер Айза вступилась за экс-возлюбленную Гуфа, обвинившую его в изменах

Экс-возлюбленная рэпера Гуфа Разият Салахова подтвердила разрыв отношений с ним из-за измен и унижений со стороны музыканта. Об этом девушка написала в своих соцсетях. Ее поддержала бывшая супруга музыканта Айза-Лилуна Ай. Подробности – в материале Москвы 24.

"3 года с монстром"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/aizalovesam; 69kitana

Возлюбленная рэпера Гуфа Разият Салахова подтвердила слухи о расставании с музыкантом в своих соцсетях 3 августа. Девушка выложила серию постов в своем телеграм-канале, где раскрыла причины разрыва. Она заявила, что музыкант наблюдал за ее страданиями "по камерам", когда они расстались первый раз, причем делал он это якобы в компании других женщин. По словам Разият, он также пересылал другим дамам личные переписки и изменял ей.



Разият Салахова экс-возлюбленная рэпера Гуфа Он пересылал мои сообщения, где я ему пишу, как я его люблю, как я страдаю, и просто над этим угорал, пока изменял мне с другими. <...> 3 года с монстром. Насколько же человеческий образ ты принял, меня просто разрывает. <...> Каким же другим он казался.

Салахова призналась, что сильно любила рэпера, но теперь ей открыли глаза, и она поняла, насколько он "гнилой".

"Он тупо унижал меня перед другими постоянно, и ему это нравилось. Смотреть, как я страдаю по нему. Какой ужас, я в таком шоке нахожусь. Как это низко. Это просто ниже некуда", – негодовала Разият.

Экс-возлюбленная Гуфа также уточнила, что информация к ней поступила из неожиданных источников.

"Спасибо, Настя Рыбка, за инфу. Очень весело теперь. Спасибо всем его бывшим, кто прислал мне скрины и сообщил информацию", – добавила Разият.

Затем она выложила личную переписку якобы с самим Гуфом, который отреагировал на ее публичные откровения, заявив, что в Разият "много злости".

"Нормально ты хайпишь на мне. Согласен, так держать. <...> Н*** меня так закапывать? Меня все телки ненавидят теперь", – гласят входящие сообщения на выложенных скриншотах.

Позже Разият написала, что она больше не будет высказываться по теме, потому что решила перевернуть страницу.





Разият Салахова экс-возлюбленная рэпера Гуфа Итог один: Леша изменщик, газлайтер, нарцисс и просто нехороший человек. <...> Не нужно смещать ракурс сейчас нам на девушек! Тут виноват мой парень, который все это творил и кайфовал. Нет, он никогда не одумается и не задумается о своем поведении. Да, я виновата сама. Нет, ненавидеть его не нужно.

Сам Гуф пока публично не прокомментировал скандал. Однако на сторону Разият встала первая жена Гуфа – блогер Айза-Лилуна Ай. Она назвала Салахову своей подругой и близким человеком.

"Рая одна-единственная, кто не пользовался ни его статусом, ни его деньгами, не пиарилась на их отношениях. <...> Рая любила Лешку", – написала Айза в своем телеграм-канале.

Блогер также выразила сожаление, что Гуф упустил такую девушку, хотя пока и не осознал этого.

"Я знаю, что он снова и снова будет ее возвращать. Но я надеюсь, что он просто отпустит эту чистую душой девочку", – отметила Айза.

Бывшая жена Гуфа подчеркнула, что, несмотря на теплые отношения с рэпером, она и ее семья на стороне Разият и готовы поддержать ее.

На сторону Салаховой встала и бывшая жена рэпера Паши Техника Ева Карицкая, выразив мнение, что после откровений девушки окружение музыканта от нее отвернется.

"Короче, бедная девочка, честно, мне ее жалко. Желаю сил и вообще реально не связываться с этим семейством", – сказала Карицкая в своем телеграм-канале.

"Замечательные и интересные дни"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/therealguf

Гуф и Разият начали встречаться в 2023-м, а в ноябре 2024-го рэпер сделал возлюбленной предложение. Это произошло во время сольного концерта в Москве. Тогда Разият ответила согласием, однако до свадьбы дело так и не дошло: уже в августе 2025-го девушка сообщила о расставании с музыкантом в своих соцсетях.

"У нас были замечательные и интересные дни. Наше общение принесло нам обоим много боли и много радости, но все в этой жизни подходит к концу", – написала Разият.

При этом в феврале 2026-го пара воссоединилась. К слову, эти отношения с самого начала поддерживала первая супруга Гуфа Айза-Лилуна Ай. Разият выкладывала в своих соцсетях кадры, как созванивается с Айзой по видеосвязи.

"Каждое утро у нас начинается одинаково", – написала тогда Салахова, намекнув на частое и тесное общение с Айзой.

У экс-супругов есть 16-летний сын Сэм. Во второй раз Гуф женился на модели Юлии Королевой, которая в мае 2022-го родила ему наследницу Тину. Однако уже осенью 2023-го супруги развелись. И хотя с первой женой музыкант сохранил дружеские отношения, со второй они не раз публично конфликтовали, в том числе из-за алиментов. Тем не менее рэпер старается поддерживать отношения со своими детьми.