Блогер Айза вступилась за экс-возлюбленную Гуфа, обвинившую его в изменах

Экс-возлюбленная рэпера Гуфа Разият Салахова подтвердила разрыв отношений с ним из-за измен и унижений со стороны музыканта. Об этом девушка написала в своих соцсетях. Ее поддержала бывшая супруга музыканта Айза-Лилуна Ай. Подробности – в материале Москвы 24.
"3 года с монстром"
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/aizalovesam; 69kitana
Возлюбленная рэпера Гуфа Разият Салахова подтвердила слухи о расставании с музыкантом в своих соцсетях 3 августа. Девушка выложила серию постов в своем телеграм-канале, где раскрыла причины разрыва. Она заявила, что музыкант наблюдал за ее страданиями "по камерам", когда они расстались первый раз, причем делал он это якобы в компании других женщин. По словам Разият, он также пересылал другим дамам личные переписки и изменял ей.
Салахова призналась, что сильно любила рэпера, но теперь ей открыли глаза, и она поняла, насколько он "гнилой".
"Он тупо унижал меня перед другими постоянно, и ему это нравилось. Смотреть, как я страдаю по нему. Какой ужас, я в таком шоке нахожусь. Как это низко. Это просто ниже некуда", – негодовала Разият.
Экс-возлюбленная Гуфа также уточнила, что информация к ней поступила из неожиданных источников.
"Спасибо, Настя Рыбка, за инфу. Очень весело теперь. Спасибо всем его бывшим, кто прислал мне скрины и сообщил информацию", – добавила Разият.
Затем она выложила личную переписку якобы с самим Гуфом, который отреагировал на ее публичные откровения, заявив, что в Разият "много злости".
"Нормально ты хайпишь на мне. Согласен, так держать. <...> Н*** меня так закапывать? Меня все телки ненавидят теперь", – гласят входящие сообщения на выложенных скриншотах.
Позже Разият написала, что она больше не будет высказываться по теме, потому что решила перевернуть страницу.
Сам Гуф пока публично не прокомментировал скандал. Однако на сторону Разият встала первая жена Гуфа – блогер Айза-Лилуна Ай. Она назвала Салахову своей подругой и близким человеком.
"Рая одна-единственная, кто не пользовался ни его статусом, ни его деньгами, не пиарилась на их отношениях. <...> Рая любила Лешку", – написала Айза в своем телеграм-канале.
Блогер также выразила сожаление, что Гуф упустил такую девушку, хотя пока и не осознал этого.
"Я знаю, что он снова и снова будет ее возвращать. Но я надеюсь, что он просто отпустит эту чистую душой девочку", – отметила Айза.
Бывшая жена Гуфа подчеркнула, что, несмотря на теплые отношения с рэпером, она и ее семья на стороне Разият и готовы поддержать ее.
На сторону Салаховой встала и бывшая жена рэпера Паши Техника Ева Карицкая, выразив мнение, что после откровений девушки окружение музыканта от нее отвернется.
"Короче, бедная девочка, честно, мне ее жалко. Желаю сил и вообще реально не связываться с этим семейством", – сказала Карицкая в своем телеграм-канале.
"Замечательные и интересные дни"
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/therealguf
Гуф и Разият начали встречаться в 2023-м, а в ноябре 2024-го рэпер сделал возлюбленной предложение. Это произошло во время сольного концерта в Москве. Тогда Разият ответила согласием, однако до свадьбы дело так и не дошло: уже в августе 2025-го девушка сообщила о расставании с музыкантом в своих соцсетях.
"У нас были замечательные и интересные дни. Наше общение принесло нам обоим много боли и много радости, но все в этой жизни подходит к концу", – написала Разият.
При этом в феврале 2026-го пара воссоединилась. К слову, эти отношения с самого начала поддерживала первая супруга Гуфа Айза-Лилуна Ай. Разият выкладывала в своих соцсетях кадры, как созванивается с Айзой по видеосвязи.
"Каждое утро у нас начинается одинаково", – написала тогда Салахова, намекнув на частое и тесное общение с Айзой.
У экс-супругов есть 16-летний сын Сэм. Во второй раз Гуф женился на модели Юлии Королевой, которая в мае 2022-го родила ему наследницу Тину. Однако уже осенью 2023-го супруги развелись. И хотя с первой женой музыкант сохранил дружеские отношения, со второй они не раз публично конфликтовали, в том числе из-за алиментов. Тем не менее рэпер старается поддерживать отношения со своими детьми.