04 мая, 15:20

Синоптик Ильин спрогнозировал похолодание до 9 градусов в Москве 7 мая

"Снова похолодает": какая погода ждет москвичей во вторые майские праздники

Почти летняя жара продержится в Москве до 7 мая, но уже к 8-му числу температура опустится на 15–20 градусов, сообщили синоптики. Подробнее о грядущих перепадах температуры – в материале Москвы 24.

"Много солнца не обещают"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столичном регионе установилась теплая погода, которая продлится до 7 мая, рассказал Москве 24 синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

"В дневные часы столбики термометров поднимутся до 21–26 градусов, местами до 25–27, а в южных и юго-восточных районах области и вовсе до 26–28. Первую половину недели существенных осадков не ожидается. Мощные кучево-дождевые облака будут развиваться редко, возможно, местами немного покапает, но погоду это не сделает", – сказал он.

Однако со второй половины дня четверга, 7 мая, начнется влияние холодного атмосферного фронта и с северо-западных районов области придут дожди. Наиболее сильные из них, по словам синоптика, пройдут в ночь с четверга на пятницу, более того – не исключены грозы.

В четверг воздух еще успеет прогреться до 25–27 градусов, но в пятницу максимум, который стоит ждать в Москве, – плюс 9–14. По области и того меньше, особенно в северо-западных районах, откуда приходит холодный фронт: там температура может не подняться выше 6–8 градусов.
Александр Ильин
синоптик прогностического центра "Метео"

В пятницу дожди уйдут на юг области, в Москве осадки будут идти только в ночь на субботу, 9 мая, а уже с утра погода станет налаживаться, хотя много солнца не будет.

"Дневная температура – 9–14 градусов по области, в Москве – до 12–14. В воскресенье будет на пару градусов теплее – до 11–16. В свою очередь, в понедельник, 11 мая, который также станет выходным, снова похолодает до 8–13 градусов", – добавил специалист.

Эксперт также подчеркнул, что атмосферное давление до 6 мая будет иметь относительно ровный ход – 745–743 миллиметрa ртутного столба. 7-го числа после прохождения фронта оно возрастет до 750 и выше, а 9-го снова упадет до 745. Вторая половина недели будет с неустойчивым давлением – в пределах 745–754.

"Что касается дождей в Московской области на выходных, они окажутся небольшими: в субботу – в южной части, в воскресенье – на западе, севере и юго-западе. В понедельник на юге Подмосковья осадки могут быть сильными, в Москве тоже следует ждать дождя. Серьезных гроз, кроме как с четверга на пятницу, не ожидается", – заключил Ильин.

Почему важно защитить кожу

Фото: 123RF.com/photosvit

В свою очередь, врач-дерматолог, косметолог, трихолог, дерматовенеролог Татьяна Егорова напомнила, что начинать пользоваться солнцезащитными кремами нужно уже весной, обязательно разделять средства для лица и тела.

"Последнее имеет более грубую текстуру, часто видно на лице, в нем меньше ухаживающих компонентов. В свою очередь, крем для лица с SPF 50 комфортно наносится, выглядит красиво, а также содержит ухаживающие компоненты", – отметила она в разговоре с Москвой 24.

Эксперт отметила, что SPF 20–30 стоит оставить на зиму, так как весной солнце агрессивное, плюс уровень ультрафиолета высок даже в пасмурную погоду и во время дождя.

Для жирной кожи нужно выбирать некомедогенный крем (в основном из аптечных серий), так как обычные солнцезащитные закупоривают поры. Наносить средство нужно на хорошо очищенную кожу, а после – так же тщательно смывать: например, сначала мицеллярной водой, потом пенкой.
Татьяна Егорова
врач-дерматолог, косметолог, трихолог, дерматовенеролог

В случае если кожа жирная, стоит использовать энзимную пудру. Людям с сухим типом достаточно мицеллярной воды, пенки и протирания хлоргексидином. Также после защиты не стоит забывать увлажнять кожу легкими флюидными кремами.

"Для весны актуальны кремы с компонентами, блокирующими фермент под названием тирозиназа (играет ключевую роль в синтезе меланина. – Прим. ред.), – койевая и феруловая кислота, арбутин, небольшое содержание витамина С. Они препятствуют солнечной пигментации. Важно не забывать о зоне шеи, декольте и кистях – там самая тонкая кожа, которая стареет и подвергается пигментации в первую очередь", – пояснила специалист.

При этом важно помнить и о риске возникновения аллергии на солнце. Она проявляется классически: после попадания лучей кожа начинает краснеть и чесаться. В случае ее проявления лазерные процедуры либо не делают вообще, либо проводят очень аккуратно, под "прикрытием" антигистаминных средств. Пациенты обычно знают о своей аллергии, заключила Егорова.

В свою очередь, врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, что от резкой смены погоды страдают в основном люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, атеросклерозом и нарушениями вегетативной регуляции.

"При смене погоды сосуды не успевают вовремя расшириться, чтобы улучшить кровоток и обеспечить необходимое поступление кислорода. В результате могут возникать головные боли, головокружение, сердцебиение, снижение работоспособности, слабость и сонливость", – пояснила врач.

Чтобы легче пережить погодные скачки, эксперт рекомендовала нормализовать режим дня, отказаться от силовых тренировок и заменить их часовой прогулкой вдали от оживленных магистралей. Также важно соблюдать питьевой режим – около 20–30 миллилитров воды на килограмм веса.

Облегчить состояние помогут и продукты, богатые калием: запеченный картофель, бананы и сухофрукты. А тыквенные семечки и орехи, являющиеся источником магния, помогут стабилизировать работу сердца и успокоить нервную систему, добавила Романенко.

