04 мая, 17:08

Эксперт Рыженкова: детский лагерь в Подмосковье обойдется от 80 тыс руб в 2026 году

Каникулы с пользой: что важно знать перед отправкой ребенка в летний лагерь в 2026 году

Активное бронирование летних смен в детских лагерях уже началось, сообщили эксперты. Во сколько обойдется такая поездка в 2026 году и как подготовить ребенка к отдыху без родителей, разбиралась Москва 24.

За новыми эмоциями

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сезон отдыха в детских летних лагерях начнется меньше чем через месяц, и в связи с этим родители уже активно бронируют путевки, сообщили СМИ. Генеральный директор каталога детских лагерей Елена Рыженкова в разговоре с Москвой 24 отметила, что резкий всплеск наблюдается с 1 мая.

Устойчивый тренд, который набирает обороты с пандемии и сохраняется последние годы, а в этом сезоне особенно, – отдых в регионе проживания. Все меньше семей отправляют детей на море в Краснодарский край. Это направление по-прежнему очень популярно, но тревожная обстановка, особенно если ребенок едет в лагерь в первый раз, а также вопросы с логистикой и долгое путешествие заставляют родителей искать альтернативы.
Елена Рыженкова
генеральный директор каталога детских лагерей

Эксперт уточнила, что эта тенденция затрагивает как жителей столицы, так и других городов-миллионников: все они обладают развитой для этого инфраструктурой.

В свою очередь, директор языкового лагеря Евгения Масленникова пояснила в разговоре с телеканалом Москва 24, что такой отдых предполагает занятость детей на протяжении всего дня. Для ребят проводят спортивные соревнования, развивающие мастер-классы, тематические спартакиады и другие мероприятия.

Ежедневные занятия длятся по 3 или 6 академических часов, в зависимости от выбранной программы. 
Евгения Масленникова
директор языкового лагеря

В научных лагерях своя специфика, отмечают эксперты рынка. Например, дети могут не знать расписание всех активностей, при этом все они, вне зависимости от смены, зачастую объединены общей тематикой. Стандартные мероприятия могут чуть видоизменяться. В свою очередь, патриотические лагеря помогают ближе познакомиться с основными военными профессиями. Дети могут жить в палатках, а также пользоваться полевой кухней. В качестве активностей организаторы предлагают заняться рафтингом, лазертагом, страйкболом и многим другим.

Учитывать особенности

Фото: 123RF.com/mrcooking

При этом стоимость и продолжительность детского отдыха зависят от региона, отметила Елена Рыженкова. 

"В Подмосковье наиболее популярны смены от 10 до 14 дней – они позволяют ребенку быстро адаптироваться, и цены находятся на приемлемом уровне. Себестоимость отдыха складывается из аренды и содержания базы, зарплаты персонала, продуктов питания, разработки программ. В среднем две недели в Подмосковье стоят от 80–90 до 100 тысяч рублей, но есть и дороже", – добавила эксперт.

При выборе лагеря родители ориентируются на безопасный и понятный детский отдых, где можно позвонить ответственному, задать вопросы, удостовериться, что лагерь находится в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления. Это означает, что объект получил санэпидзаключение и надлежаще проверен государственными органами.

Справки для ребенка нужны обязательно. Стандартный набор: о состоянии здоровья от терапевта – форма 079/у, которая подтверждает, что все в норме, кожные покровы целы. Если есть бассейн, требуется либо отдельная справка, либо запись терапевта и выписка из календаря прививок. Для заключения договора нужны копия свидетельства о рождении и паспортные данные родителей.
Елена Рыженкова
генеральный директор каталога детских лагерей

При этом отправлять детей в летние лагеря лучше не ранее чем с 7 лет, посоветовала в разговоре с Москвой 24 практикующий психолог, преподаватель психологии, детский нейропсихолог Кира Макарова.

"Практика показывает: с этого возраста они достаточно быстро адаптируются и остаются довольны отдыхом. Но всегда нужно учитывать личностные особенности. Есть ребята, которые просто не созданы для этого, не нужно лишний раз создавать им стресс", – предупредила эксперт. 

Она добавила: если родители знают, что такие мероприятия вызывают неприятные эмоции у ребенка, лучше немного подождать, предложив поездку в следующем году. Важно смотреть на личностные особенности: насколько быстро дети находят друзей, как адаптируются в коллективе.

Когда ребенок едет впервые и привык находиться с родителями, можно начинать с лагерей выходного дня: несовершенолетний будет без родственников, но недолго. Также можно поехать с приятелем, это хороший ход. Но в большинстве случаев дети адаптируются быстро, особенно те, кто привык находиться в коллективе с детского сада.
Кира Макарова
практикующий психолог, преподаватель психологии, детский нейропсихолог

При этом то, что ребенок обычно переживает и скучает первые дни, – это нормально. Со временем он освоится, общение с родителями отойдет на второй план. Однако важно подготовить детей к такой поездке, отметила эксперт.

"Ребенку стоит сказать и дать понять, что он едет отдыхать, а в лагере будет много интересных мероприятий. Не надо произносить: "Ты едешь, потому что с тобой некому сидеть". Также нужен отступной вариант: "Если не понравится, я приеду и заберу тебя". Ребенок должен знать, что у него есть возможность уехать. Важно, чтобы он рос в доверии к миру", – подчеркнула Макарова.

Дальше необходимо посмотреть, как ребенок адаптируется. Если это получилось сделать, не нужно лишний раз беспокоить его, потому что это тоже невротизирует. Однако, когда сын или дочь сильно переживает и говорит: "Заберите меня отсюда, я больше не могу", – нужно так и поступить, заключила Макарова.

Старкина Маргарита

