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03 октября 2012, 14:59

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"Пауку" отказали в проведении марша экскаваторов и людей

Сергей "Паук" Троицкий Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти отказали лидеру рок-группы "Коррозия металла" Сергею "Пауку" Троицкому в проведении шествия по Ленинградскому проспекту.

Музыкант, который является кандидатом в мэры города Химки, 7 октября был намерен организовать марш экскаваторов и людей по маршруту: Тверская застава - Ленинградский проспект - Ленинградской шоссе до развязки с Новосходненским и Машкинским шоссе. По планам "Паука", в шествии должны были принять участие 140 тысяч человек.

В ходе акции Троицкий хотел выступить за изменение схемы движения транспорта в Северо-Западном и Северном округах, в Химках и Долгопрудном, сообщает "Интерфакс".

Однако 2 октября департамент региональной безопасности Москвы отказал в проведении марша. Чиновники объяснили свое решение крайним неудобством мероприятия для городских служб и москвичей, а также "отсутствием в законе таких форм проведения общественных мероприятий как митинг-встреча, конкурс-демонстрация, митинг-концерт".

Сюжет: Выборы мэра Химок
выборы мэра

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