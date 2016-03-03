Москвичи оставили более 70 жалоб на скопления воды на улицах

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В диспетчерскую "Мосводостока" поступило 74 заявки о скоплениях воды на столичных улицах. По 54 адресам скопления уже устранены, сообщает "Интерфакс".

При обнаружении скопления воды москвичи могут обратиться в диспетчерскую службу "Мосводостока" и оставить заявку на вызов бригады по телефону 8(495)657-87-03. Кроме того, горожане могут сигнализировать о скоплениях воды на улицах, оставив заявку на портале "Наш город".

Ранее m24.ru сообщало, что аварийные службы "Мосводостока" устраняют локальные подтопления в Москве. В городе работают 376 бригад и 295 единиц водооткачивающей спецтехники.

По данным синоптиков, за последние двое суток в Москве выпало 76 процентов месячной нормы осадков, которая в марте составляет 34 миллиметра.

По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, город готов к любым капризам погоды. Коммунальщики продолжат работать в круглосуточном режиме и готовы как к новым снегопадам, так и к дождям и гололеду.

Заммэра подчеркнул, что Москва справляется с уборкой снега, по оценке мировых специалистов-экспертов, лучше любого региона и любой другой столицы мира.