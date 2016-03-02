Весной подорожают многие популярные товары и услуги

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Российские эксперты заявляют о подорожании наиболее популярных продуктов и услуг, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По их мнению, стоимость большинства продуктов будет расти. Издание составило список продуктов и товаров, на которые изменятся цены.

Молоко и мясо

По мнению экспертов, в России ожидается рост цен на говядину, так как большой ее процент составляет импорт. Курятина и свинина с начала года стали дешеветь

По сведениям Росстата за 2015 год произведено почти на 20 процентов больше сыров и сырных продуктов, чем в 2014 году. Как прогнозируют в Национальном союзе производителей молока (Союзмолоко), молочные продукты сильно не подорожают из-за падения спроса и конкуренции со стороны белорусских продуктов.

Молочная продукция может подорожать максимум на 3–5 процентов.

Хлеб

В Российской гильдии пекарей и кондитеров отмечают, что цены на хлеб могут дополнительно вырасти на 8–10 процентов до конца года. Эксперты отмечают проблемы с качеством продукции из-за желания производителей ее удешевить.

Отмечается, что некоторые компании стали использовать более дешевое фуражное зерно (кормовое) с добавлением улучшителей.

Алкоголь

По словам директора Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадима Дробиза, цены на алкоголь поднимутся на 10 и более процентов. Он отметил, что это связано с большим количеством импортной продукции на алкогольном рынке.

Отечественный алкоголь также подорожает, так как при его производстве зачастую используется импортное сырье.

Сладости

Эксперты прогнозируют рост цен в пределах 10–15 процентов. Это также связано с использованием импортных ингредиентов при их производстве. Например, для шоколада самые дорогие ингредиенты – какао-паста и какао-масло.

Отмечается, что в этом году рост цен на кондитерские изделия будет не таким резким, как в 2015 году, когда цены выросли в среднем на 20–40 процентов.

Бензин

С 1 апреля повысятся акцизы на автомобильный бензин и дизтопливо. Ставка акциза на бензин поднимется на два рубля за литр, на дизельное топливо – на рубль за литр. По словам замглавы Минфина Юрия Зубарева, максимальный рост цен на бензин составит 7–8 процентов.

По мнению представителей нефтяных компаний розничные цены могут вырасти минимум на два рубля за литр бензина.

Авиабилеты

По словам экспертов авиационного рынка, летать по России стало дешевле. В среднем цена на авиабилет на российские рейсы зимой сократилась на 6 процентов – с 7380 до 6950 рублей за перелет в обе стороны.

"Мы ожидаем сохранения этой тенденции. Скажем, авиабилеты по внутренним маршрутам на майские праздники сейчас на 4,2 процента дешевле по сравнению с прошлым годом", – отмечает гендиректор Biletix Александр Сизинцев.

Отмечается, что цена перелетов по России почти не зависит от курсов валют, и спрос на путешествия по стране растет. Из-за этого авиакомпании все чаще проводят распродажи и объявляют о специальных тарифах.

По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), во всем мире долларовые цены на билеты упали за год на 12 процентова из-за снижения цен нефть дешевеет, а следовательно и на топливо для самолетов.

Путевки и гостиницы

Ожидается рост цен на отдых на российских курортах. В Сочи он подорожает на 15–20 процентов по сравнению с прошлым летом, в Анапе на 10 процентов, в Крыму на 10–15 процентов.

Как отмечают эксперты, гостиницы и санатории повышают расценки на проживание из-за возросшего спроса туристов.