Дорожные знаки парковки для резидентов появятся на 22 улицах Москвы

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Знаки "парковка только для резидентов" появятся с 15 марта на 22 улицах Москвы, сообщил в интервью телеканалу "Москва 24" заммэра по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он отметил, что эксперимент запустят на полгода, в течение которого будут следить за изменениями в работе транспорта, а также спросят мнение жителей. После этого услуга может стать постоянной.

Ранее было предложено внести поправки в ПДД, чтобы установить специальные таблички "парковка только для резидентов". На этих участках смогут парковаться только жители района или дома. Жители будут оставлять там свои машины бесплатно, а другие автомобилисты не смогут парковаться в этих местах даже за деньги.

Напомним, в декабре в Москве появились новые точки платной парковки. В зону расширения попал 291 участок. С полным списком улиц можно ознакомиться здесь.

Платную парковку ввели около торгово-развлекательных центров, офисов и станций метро, где возникали транспортные заторы. В этих местах появилась новая разметка, предупреждающая водителей о новых правилах, также стоят паркоматы и знаки.