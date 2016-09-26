Форма поиска по сайту

26 сентября 2016, 16:35

События

"Путешествие в Рождество" начнется 16 декабря

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Рождественский фестиваль "Путешествие в Рождество" в Москве начнет работу 16 декабря. Об этом сообщил на заседании комиссии Мосгордумы руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Мы начнем уже готовиться к рождественскому фестивалю, который 16 декабря планируем запустить еще в более обширном варианте", – цитирует его Агентство "Москва".

По его словам, в ведомстве планируют проводить от восьми до 11 фестивалей цикла "Московские сезоны" в год.

Во время проведения фестивалей на них создается до двух тысяч рабочих мест. Всего в этом году в Москве было создано 33 фестивальных площадки в 11 административных округах, 22 из них находились в Центральном округе.

Предыдущий фестиваль "Путешествие в Рождество" прошел с 18 декабря 2015 года по 10 января 2016 года. В нем приняли участие 12 стран. В столице было организовано более 400 ярмарочных шале на 38 площадках.

Главным украшением фестиваля стал 17-метровый новогодний шар на Манежной площади, состоящий из 23 тысяч маленьких шариков, светильников Led Balls, программируемых на выполнение разных мультимедийных сценариев – "Снегопад", "Северное сияние", "Вьюга" и других.

