"Путешествие в Рождество" начнется 16 декабря

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Рождественский фестиваль "Путешествие в Рождество" в Москве начнет работу 16 декабря. Об этом сообщил на заседании комиссии Мосгордумы руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Мы начнем уже готовиться к рождественскому фестивалю, который 16 декабря планируем запустить еще в более обширном варианте", – цитирует его Агентство "Москва".

По его словам, в ведомстве планируют проводить от восьми до 11 фестивалей цикла "Московские сезоны" в год.

Во время проведения фестивалей на них создается до двух тысяч рабочих мест. Всего в этом году в Москве было создано 33 фестивальных площадки в 11 административных округах, 22 из них находились в Центральном округе.