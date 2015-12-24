Москвичи могут вызвать домой Деда Мороза за 500 рублей

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Вызвать домой Деда Мороза и Снегурочку в Москве будет стоить от 500 рублей. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава столичного департамента потребительского рынка и услуг Алексей Немерюк.

"Я думаю, что цена будет приблизительно на уровне прошлых лет. Продукты подорожали у сетевиков примерно на 10-15 процентов, но услуги предпринимателей, которые занимаются анимацией, сильно не подорожали, так как на них немного упал спрос", – сказал он.

По его словам, итоговая сумма будет зависеть от фантазии и от программы. В среднем поздравление от новогодних персонажей обойдется от 500 до 5-6 тысяч рублей.

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По данным ТАСС, в 500-800 рублей обойдутся "экспресс-поздравления". При этом, чем ближе к новогодней ночи, тем дороже будет стоить представление.

Сейчас Деда Мороза можно вызвать за 5-6 тысяч рублей, 31 декабря менее чем за 12 тысяч за полчаса выступления найти будет сложно.

Фирмы предлагают различные варианты поздравлений – от традиционных до Дела Мороза-альпиниста.

Стоимость некоторых выступлений с театральными постановками, сюрпризами и дорогими подарками превышает 50 тысяч рублей.