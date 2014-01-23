Буддийский Новый год отпразднуют в Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

В Большом концертном зале "Академический" 1 февраля отметят буддийский Новый год. Это праздник Белого месяца (Сагаалган), который восходит к древним национальным и религиозным традициям монгольских народов.

В России буддийский Новый год отмечают в Бурятии, Забайкальском крае, Иркутской области, Туве и Калмыкии.



Для гостей "Академического" запланирован концерт мастеров бурятской сцены, выступление государственного цирка республики Бурятия, конкурс национальной одежды, фотоэкспозиция Фонда содействия сохранению озера Байкал "Волшебный мир Байкала", а также книжные экспозиции и выставка народного искусства и творчества, сообщается на сайте правительства Москвы.

Также посетителям предложат отведать блюда бурятской кухни.

Мероприятия посетят представители федеральных органов власти, правительства Москвы, субъектов Российской Федерации, зарубежные послы.

Начало в 17.00.