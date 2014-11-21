Перед Новым годом загруженность столичных дорог возрастет на треть

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В предновогодние дни загруженность дорог в Москве возрастет в среднем на треть, сообщил первый замруководителя ЦОДД Александр Ходаков. Это связано с возможными снегопадами, ростом количества уборочной техники и поездками за праздничными покупками, передает корреспондент M24.ru.

"В декабре ожидается существенное увеличение количества транспортных средств в городе. Дорожная ситуация может заметно ухудшаться по ряду причин. Это возможность неблагоприятных погодных условий и увеличение количества поездок, связанных с сезоном покупок. Просим водителей выбирать внепиковые часы и по возможности пользоваться общественным транспортом", - рассказал Ходаков.

Ходаков отметил, что уже на следующей неделе в Москве ожидаются осадки, при этом сохранится холодная погода. Это может привести к повышению аварийности и осложнению дорожной ситуации. Снег ожидается в будущий четверг, в связи с этим понизится скорость движения машин на 5 км/ч на МКАД и на 1 км/ч на Садовом кольце и основных магистралях.

Добавим, в пятницу в Центре организации дорожного движения назвали самые загруженные и свободные столичные дороги за неделю. Самыми медленными магистралями Москвы стали Рязанский проспект и шоссе Энтузиастов, а самыми быстрыми - Ярославское шоссе и Кутузовский проспект. При этом, по данным ЦОДД, аварии чаще всего происходили на Дмитровском, Щелковском, Варшавском и Ленинградском шоссе, Проспекте Мира и Кутузовском проспекте, на северо-западе, западе и юго-западе ТТК, а также на 25-ом и 79-ом километрах МКАД.

В ЦОДД отметили, что по сравнению с прошедшей неделей расположение основных очагов ДТП заметно изменилось, при этом общее число ДТП осталось прежним. Напомним, на прошлой неделе самыми аварийными стали Дмитровское, Ярославское и Каширское шоссе, а также Кутузовский проспект.