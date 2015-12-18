Опубликована карта новогодних мероприятий

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Для москвичей и гостей столицы опубликовали карту новогодних мероприятий. Посмотреть ее можно на портале открытых данных.

Всего в столице запланировано 305 мероприятий. Напротив каждого указывается адрес проведения и веб-сайт с подробной информацией.

Напомним, столичные власти опубликовали интерактивный путеводитель по местам празднования Нового года. Посмотреть все мероприятия можно на портале правительства Москвы.

Новый год в Москве: Главные маршруты

В специальном разделе можно посмотреть всю информацию по празднованию Нового года и Рождества в столице. Например, там есть информация о том, как встретить праздник, где погулять во время каникул и куда сходить рядом с домом.

Выбрать мероприятие можно с помощью фильтров по площадкам, типам мероприятия и округам: можно найти подходящие события для детей, для людей с ограниченными возможностями, на открытом воздухе или с бесплатным участием. Информацию о мероприятиях для спецпроекта предоставили столичные музеи, концертные площадки, парки и спортивные площадки.

Кроме того, на заглавной странице сайта запущен обратный отсчет до Нового года. Можно увидеть, сколько дней, часов и минут осталось до наступления 2016 года.

В новогоднем разделе на портале также можно найти историю празднования Нового года и Рождества в Москве с раритетными фотографиями и обзор самых масштабных детских елок города. Например, там москвичам напоминают, что праздновать Новый год так, как мы привыкли, в Москве начали в 1700 году при Петре I. Тогда его стали встречать в ночь на 1 января и впервые появились новогодние ели.