14 декабря 2015, 12:37

События

В Доме музыки встретят Новый год с героями сказок Пушкина

Фото предоставлено организаторами

2-7 января в Светлановском зале Московского международного Дома музыки пройдут новогодние представления "Сказки Ученого кота" – в лучших традициях сказок Пушкина.

Главными героями станут Кот Ученый и лукоморский Дуб зеленый. Однажды их просят присмотреть за малышом, и герои читают ребенку сказки, чтобы он не плакал – о рыбаке и рыбке, о золотом петушке, о попе и его работнике Балде. Герои, которые раньше постоянно ссорились, учатся жить в мире и согласии. Когда аист прилетает за ребенком, Кот и Дуб отвечают ему, что отдадут малыша только родителям.

Кроме того, во время представления дети узнают, кто такая столбовая дворянка, что такое толоконный лоб и многое другое.

Дата: 2-7 января

Место: Московский международный Дом музыки, Светлановский зал

Цена: от 500 рублей

