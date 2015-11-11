Жители Подмосковья смогут пожениться в новогоднюю ночь

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Жители Подмосковья смогут зарегистрировать свой брак в новогоднюю ночь в Московском областном дворце бракосочетания в Барвихе, сообщает пресс-служба областного управления ЗАГС.

"Считается, что в новогоднюю ночь сбываются самые сокровенные мечты и желания. Удивительная сказка праздничной снежной новогодней ночи, ночи чудес и волшебства, наполнит государственную регистрацию заключения брака особой романтикой, сделает ее потрясающе красивой", – сказала начальник главного управления ЗАГС Московской области Елена Филатова.

Москвичи же могут зарегистрировать брак в любом природном парке столицы. Кроме того, пожениться можно на территории десяти исторических и культурных достопримечательностей Подмосковья, среди которых дом-музей Петра Чайковского в Клину, усадьба Мараевых, музей-заповедник Антона Чехова "Мелихово" и другие.

По словам Елены Филатовой, в последнее время увеличилось количество людей, которые стремятся возродить народные традиции: это и выбор свадебного наряда в народном стиле, и выбор старинных русских имен для новорожденных.

Добавим, что за девять месяцев текущего года количество новорожденных в Москве увеличилось. В столице родились 106,4 тысячи младенцев. Это на 3,24 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом большинство женщин родили в возрасте до 30 лет. У мужчин ситуация обратная – 58,2 процента стали отцами после 30 лет.

Самыми популярными детскими именами в 2015 году стали София и Александр. В топ-5 самых популярных именами среди новорожденных мальчиков и девочек в Москве вошли: Александр, Максим, Артем, Михаил, Даниил (Данила, Данил), София (Софья), Мария, Анна, Анастасия и Виктория.