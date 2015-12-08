Магазины к Новому году украсят изображениями отечественных сказочных героев

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Столичные магазины и кафе к Новому году рекомендуют украшать отечественными сказочными персонажами. Это Дед Мороз, Снегурочка, снеговик или другие зимние герои. Такие требования к оформлению витрин опубликованы на сайте столичного департамента торговли и услуг.

В этом году предприятия торговли и услуг нужно было украсить до 30 ноября. Украшать витрины необходимо в соответствии с утвержденной концепцией оформления города к празднованию Нового года и Рождества.

Как украсят город к Новому году

Магазины, кафе и рестораны могли выбрать несколько приемов художественного оформления. Это либо наклейки в виде эмблемы праздника, которая представляет собой почтовые марки разных размеров, либо гирлянды белого, а также голубого свечения и световые панно. Также витрины можно украшать искусственными или живыми елями, малыми и крупными декоративными формами.

Кроме того, устанавливая искусственные ели и декоративные конструкции вне торговых площадей, их эскизы необходимо согласовывать с департаментом СМИ и рекламы города.

Напомним, первые новогодние елки на улицах и площадях столицы начали появляться в начале декабря. Девиз праздника остается прежним – "Лучший город зимы!". В столице установят 62 елки и 14 световых фонтанов, развесят 63 тысячи игрушек.

Весь город будет украшен в едином стиле. Новой концепции дали название "Новогоднее настроение". Главным логотипом стала почтовая марка. Она будет использоваться на рекламных плакатах, витринах магазинов, билетах в метро.

В рождественских плакатах использовали винтажные поздравительные открытки со снегирями, ангелами, заснеженными храмами, играющими детьми.

Рекламные сити-форматы будут похожи на скриншот электронной переписки, в которой друзья обсуждают праздничную программу. "Сообщения" напечатают на фоне заснеженной Москвы или ярких перчаток.

На городских улицах также появятся конструкции с новогодними маршрутами. На них отметят, где проходят праздничные события и акции, открыты катки и ярмарки, установлены ели.