Фото: m24.ru/Татьяна Уханова

18 ноября в столице отметят день рождения Деда Мороза. Праздник пройдет в усадьбе волшебника в Кузьминках и положит начало празднованию Нового года.

Гостей именинника ждут игры, танцы и концерт на Изумрудной площади, а главное - встреча с Дедом Морозом.

Добавим, к Новому году улицы Москвы украсят искусственные ели разнообразных форм и размеров, светящиеся инсталляции и "морозные узоры".

Главные площади столицы получат собственное оформление: Театральную площадь украсит 18-метровая стела "Моя Москва" и гигантские светящиеся канделябры, а фонтан перед Большим Театром - световая инсталляция.

На Манежной площади установят шестиметровую конструкцию "Шар-гигант" и световые фонтаны.

На Кутузовском проспекте, перед Триумфальной аркой, построят светящуюся инсталляцию "Метелица".

Кроме того 12 декабря в городе откроется фестиваль "Путешествие в Рождество", он пройдет на 24 площадках внутри Садового кольца. Еще 12 площадок откроют в округах. На ярмарках можно будет купить товары более 100 столичных предприятий, в основном хэнд-мэйд. Также мероприятии примут участие более 60 ресторанов Москвы разного формата, в которых будет представлено специальное новогоднее меню.