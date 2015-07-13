"Новая опера" покажет "Саломею" Рихарда Штрауса

Фото: m24.ru/Виктория Виатрис

Московский театр "Новая опера" поделился планами на новый сезон. Откроет парад премьер провокационная "Саломея" Рихарда Штрауса, сообщает пресс-служба театра.

Шедевр Рихарда Штрауса, к которому до сих пор театры мира относятся крайне осторожно в силу вызывающей тематики, будет показан 14 и 17 сентября. Над спектаклем работают молодые постановщики: режиссер Екатерина Одегова и художник Этель Иошпа. Их первая самостоятельная работа в Новой Опере – сценическая фантазия "Интимный дневник" на музыку Л. Яначека (март 2014) – вошла в лонг-лист номинантов на театральную премию "Золотая маска". Музыкальный руководитель будущей премьеры – главный дирижер театра Ян Латам-Кениг.

В настоящее время "Саломея" не входит ни в один московский репертуар, и в основном появляется на столичных площадках в концертном исполнении.

Следующая новинка "Новой оперы" – "Богема" Пуччини, которую покажут 4, 5 и 6 декабря. Музыкальный руководитель постановки – Фабио Мастранжело. Режиссером выступит Георгий Исаакян, сценографией и костюмами займется Хартмут Шоргхофер.

Директор "Новой оперы", Дмитрий Сибирцев, как говорится в пресс-релизе театра, первоначально хотел ставить "Манон Леско", однако этому плану не суждено реализоваться в сезоне 2015-2016, так как не было представлено достойное художественное решение. Кроме того, ирландский Bord Gais Energy Theatre предложил "Новой опере" приехать именно с "Богемуой" осенью 2016 года. "Мне очень хотелось, чтобы в Москве появилась "Богема" Георгия Исаакяна, – рассказал Сибирцев на пресс-ланче. – Я давно знаю его видение этой оперы, и мне оно очень симпатично. И, конечно, при выборе произведения, мы ориентировались на сильный лирический состав, которым обладаем в настоящий момент. Без труда найдем 6 исполнителей партии Рудольфа, 4-5 – партии Мими, да и баритоны на партии Шонары и Марселями у нас есть в достаточном количестве! Про Парпиньоля – тут вообще нечего говорить: я сам могу выйти и спеть его, если другим будет страшно летать по воздуху (по замыслу режиссера, продавец игрушек Парпиньоль несколько раз пролетает над сценой на специальном устройстве)".

В январе в репертуар войдет спектакль камерного хора театра "Белое". Это продолжение темы, начатой в 2014 году, когда вышла постановка "Черное" Юлии Сенюковой и режиссера Алексея Вэйро. Кстати, эта работа попала в лонг-лист номинантов на "Золотую маску".

17 и 19 мая "Новая опера" покажет свою версию "Пиковой дамы". Дмитрий Сибирцев отметил, что это будет спектакль с традиционным сценическим решением. Режиссер – Вадим Милков, художник –Виктор Вольский, музыкальный руководитель — Юрий Симонов.