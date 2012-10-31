Москва получила от области 175 объектов культурного наследия

Фото: ИТАР-ТАСС

Московская область передала департаменту культурного наследия Москвы 175 объектов культурного наследия, расположенных на присоединенных к столице территориях. Об итогах передачи рассказал на пресс-конференции глава Мосгорнаследия Александр Кибовский.

Всего Москве было передано 175 объектов культурного наследия, среди них 121 археологический объект и 18 ансамблей. К этим объектам относится 300 отдельно стоящих зданий.

Из переданных объектов 17 являются памятниками федерального значения, 31 объект относится к категории памятника регионального значения, а остальные 127 - выявленные объекты культурного наследия.

По словам Кибовского, из 121 объекта археологического наследия один является памятником федерального значения - это Роднинское городище, а остальные - выявленные объекты. При этом состояние 67 из них является удовлетворительным, часть объектов разрушена, а еще 20 не смогли найти.

Что касается состояния документации, то из всех объектов только у 16 описаны границы, у пяти описаны предметы охраны, а полностью оформлены документы лишь у четырех объектов - это усадьбы Валуево, Остафьево, Филимонки и монастырь Зосимова пустынь.