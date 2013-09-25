Форма поиска по сайту

25 сентября 2013, 17:11

Пристройку к школе в Новой Москве проверят на наличие опасных веществ

Фото: ИТАР-ТАСС

Следственный комитет России организовал доследственную проверку сообщений СМИ, согласно которым при возведении пристройки к школе в Новой Москве использовались опасные для здоровья вещества.

В ряде СМИ 23 и 24 сентября появилась информация о том, что ученики одной из школ в поселке Щапово под Подольском часто болеют и жалуются на головные боли и тошноту. Родители учеников утверждают, что при строительстве объекта использовались фенол и аммиак.

"Все приведенные в СМИ сведения будут тщательным образом проверены в рамках процессуальной проверки. По результатам будет принято процессуальное решение", - сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по Москве.

