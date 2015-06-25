Жидкин: за полгода в Новой Москве построили миллион "квадратов" жилья

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Миллион квадратных метров жилья сдадут по итогам первого полугодия в Новой Москве. Об этом сообщил глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, передает пресс-служба столичного Стройкомплекса.

"Уже сейчас введено в эксплуатацию около 840 тысяч квадратных метров, еще 200 тысяч квадратных метров будут сданы до конца июня", - сказал Жидкин. Он добавил, что за тот же период прошлого года в ТиНАО построили 855 тысяч квадратных метров жилой недвижимости.

"Такие темпы строительства жилой недвижимости в ТиНАО считаю совершенно нормальными. При годовом плане 1,8 млн квадратных метров жилья мы более половины этого объема уже построили", - подчеркнул Жидкин.

Ранее сообщалось, что в июне 2015 года на территории Новой Москвы введут в строй 230 тысяч квадратных метров жилья. Параллельно с этим, пояснил Жидкин, строят коммерческую недвижимость, где будут рабочие места.

Как развиваются территории Новой Москвы

Кроме того, в 2015 году в Новой Москве планируют построить 18 детских садов, причем 12 из них возведут инвесторы. В общей сложности они рассчитаны на 2880 мест. Еще шесть дошкольных учреждений построят за счет бюджета города.

При этом в строящихся микрорайонах и жилых комплексах выполняется требование: объекты социальной сферы строят не после жилой недвижимости, а параллельно с ней. Таким образом, в новых жилых комплексах будет ликвидирована очередь в детские сады.

Предполагается, что к 2020 году в Троицком и Новомосковском округах будут проживать порядка полутора миллионов человек, а в эксплуатацию введут 100 миллионов квадратных метров недвижимости.

Кроме того, предполагается реконструировать в Новой Москве более 380 километров дорог, а построить – 476.