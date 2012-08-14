В новой Москве может быть найдено более 100 объектов археологии

Власти Москвы утвердили новый, единый порядок проведения археологических работ на территории города. До этого правила проведения археологических раскопок не менялись с 1988 года

Глава Мосгорнаследия Александр Кибовский предположил, что на новых территориях столицы возможно обнаружение порядка 100 археологических объектов, передает "Интерфакс". Такое заявление чиновник сделал на заседании городского правительства.

В настоящий момент на присоединенных территориях находится 2 памятника археологии федерального значения и 119 выявленных объектов археологии.

Кибовский призвал инвесторов и строителей не воспринимать как трагедию те случаи, когда на стройплощадках находят памятники археологии. "Почти всегда мы находим взаимоприемлемые решения, обнаруженный артефакт становится украшением объекта", - пояснил глава департамента.

На заседании было принято положение "О порядке проведения археологических полевых работ на территории Москвы". Документ регламентирует процедуру выявления объектов археологического наследия и определяет городскую политику в сфере их сохранения. Нормативный акт определяет перечень случаев, когда осуществление строительных или любых других земляных работ возможно без проведения предварительных археологических раскопок.

По словам Кибовского, хотя Москве официально 865 лет, на территории города находятся, в том числе, памятники эпохи палеолита. В частности, в 1910 году на территории Нескучного сада археологи обнаружили остатки стоянки, возраст которой порядка 30 тысяч лет. Это самый древний на сегодня памятник Москвы.

По информации Мосгорнаследия, в настоящее время в границах МКАД находится 179 памятников археологии - курганов, селищ, остатков древних поселений, построек. С 1998 года значительная часть центра города объявлена зоной археологического культурного слоя общей площадью более 19 тысяч гектаров.