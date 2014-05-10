Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Новой Москве

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Утром 10 мая на 29-м километре Киевского шоссе произошла авария. В результате инцидента один человек погиб, еще двое получили травмы.

В 08.35 произошло небольшое ДТП с участием "Газели" и Mazda. Водители вышли на проезжую часть для разбирательств. В это время в "Газель" врезался автомобиль Citroen, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Управления ГИБДД по Москве.

С травмами различной степени тяжести госпитализировали водителей всех трех машин. В больнице мужчина, управлявший "Газелью", скончался.