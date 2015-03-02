Для дачных территорий Новой Москвы разработали новые проекты планировок

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Градостроительно-земельная комиссия города одобрила проекты планировки 16 территорий в Новой Москве, передает пресс-служба Москомстройинвеста.

Как пояснил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, проект планировки нужен для того, чтобы лучше понимать, как нужно развивать территорию. Кроме того, с его помощью можно будет эффективно использовать потенциал земель для нужд города и привлекать инвесторов.

Тимофеев отметил, что проект планировки позволит в будущем упорядочить новую застройку, а также установить границы территорий общего пользования и границы размещения социальной и дорожной инфраструктуры. Проекты планировок улучшат и дорожно-транспортную ситуацию.

Так, проекты планировок появятся у следующих территорий:

вблизи деревеньТоварищево, Акулово и Чириково поселения Кленовское, Щаповское, Краснопахорское и Вороновское (2 195 гектаров);

вблизи деревень Сатино-Русское и Овечкино поселения Кленовское, Щаповское (737 гектаров);

вблизи деревень Сатино-Татарское и Сальково поселения Кленовское, Щаповское (1 522 гектара);

вблизи деревни Чегодаево, села Кленово и деревни Давыдово поселения Кленовское, Щаповское (1 880 гектаров);

вблизи деревень Игнатово, Федоровское, Хмырово и Голохвастово поселения Новофедоровское (4 447 гектаров);

вблизи деревень Зверево, Рассудово, Пахорка и Ожигово поселения Новофедоровское, Киевский (2 120 гектаров);

вблизи Пожитково и Пожитково поселения Новофедоровское, Киевский (1 253 гектара);

вблизи деревень Бабенки и Рыжово поселения Михайлово-Ярцевское, Вороновское (1 353 гектара);

вблизи деревни Голохвастово, села Никольское, деревень Филино, Ворсино и Бакланово поселения Вороновское (1 418 гектаров);

вблизи деревни Безобразово поселения Вороновское (931 гектар);

вблизи деревни Юдановка поселения Вороновское (1 476 гектаров);

вблизи деревни Исаково и поселка Шишкин Лес поселения Михайлово-Ярцевское, Вороновское, Краснопахорское (623 гектара);

вблизи деревень Сенькино-Секерино и Лужки поселения Михайлово-Ярцевское и Новофедоровское (959 гектаров);

вблизи деревени Чириково поселения Краснопахорское, Вороновское (791 гектар);

вблизи городского округа Троицк, деревни Ботаково и Пучково поселения Первомайское, Краснопахорское (1 322 гектара);

вблизи деревень Поповка, Ширяево и Елизарово поселения Первомайское (1 870 гектаров).

На всех территориях расположены в основном садовые товарищества и дома. Кроме того, большую площадь занимают леса и озера с реками.

Ранее M24.ru сообщало, что застройку Новой Москвы могут ограничить 12 этажами. Максимально допустимую высоту зданий пропишут в территориальных схемах. Об этом рассказал глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. Новую Москву разделят на три пояса урбанизации. Высокие дома можно будет строить в пределах 10-15 километров от МКАД. Дальше предполагается среднее и малоэтажное строительство.

"Этажность застройки будет зависеть от типа поселения, его удаленности, компактности района. В основном максимальная высота зданий составит 12 этажей, но могут быть отдельные "акценты", более высокие. Этажность включена в территориальные схемы", - сказал Жидкин.

Новую Москву разделят на три пояса урбанизации. "Первый уровень - территории 10-15 километрах от МКАД. Там предполагается строительство домов большой этажности. Чуть подальше будут дома высотой 6-9 этажей. Наконец, в районах, примыкающих к Калужской области, предполагается малоэтажная застройка – от таунхаусов до пятиэтажных домов", - сказал Жидкин.

Ограничения будут касаться только новых объектов. Параметры зданий, которые уже строятся, менять не планируется. "У нас сейчас возводятся дома в 17 этажей. Разрешения на их строительство выданы, квартиры раскуплены еще на стадии котлована", - пояснил чиновник.

Окончательно максимальную этажность определят после того, как будут приняты территориальные схемы. "Приоритет – средняя и малоэтажная застройка, однако кризис может внести коррективы, заставит повернуться к более высотному строительству", - заключил Жидкин.