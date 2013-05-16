Ночь в театрах: бесплатные экскурсии и показы спектаклей

Фото: ИТАР-ТАСС

В общегородской акции "Ночь в музее", которая состоится 18 мая, примут участие несколько крупных столичных театров. Посетителей ожидают бесплатные экскурсии по закулисью, а также выставки и показы спектаклей.

В мероприятии примут участие театр имени Пушкина, театр имени Ервомловой, "Маяковка", театр "Школа современной пьесы", театр "Содружество актеров Таганки", театр "У Никитских ворот". С полным списком участников можно познакомиться здесь.

Добавим, что 6 театров предложат зрителям неэкскурсионные программы. Например, в "Мастерской Петра Фоменко" с 22.00 18 мая до 10.00 19 мая будет открыт свободный доступ в зрительское фойе нового здания театра. Там можно увидеть выставку живописи армянского художника Аветиса Хачатряна и выставку театрального костюма.

В театре "На досках" 18 мая состоится показ спектакля с последующей встречей артистов со зрителями, во время которой намечено обсуждение репертуара и творческих планов, сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.

А вот солисты "Новой Оперы" в сопровождении камерного оркестра театра планируют выступить на площадке ЦСИ "Винзавод". Выставку работ скульптора Леонтия Озерникова, экскурсию с авторским сопровождением, а также музыкально-поэтический концерт проведут в театре "Сопричастность". В Московском Государственном историко-этнографическом театре разыграют сцены из спектаклей "Ярмарка начала века", "Комедь.17". В Парадных сенях в 21.30 пройдет праздничный гала-концерт.

Напомним, традиционная "Ночь музеев", которая объединит галереи и арт-пространства программой ночных культпоходов и специальных автобусных маршрутов. В акции примут участие более 200 самых популярных московских музеев и арт-пространств, в том числе Государственная Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, Музей Маяковского, Мультимедиа Арт Музей, "Нехорошая квартира" Булгакова, Музей ретроавтомобилей, Московский музей современного искусства, ГЦСИ, ЦДХ, "Винзавод", Artplay и - впервые- Центр современной культуры "Гараж".