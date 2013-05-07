На "Винзаводе" пройдет праздник "Культолимп"

Фото: winzavod.ru

18 мая Центр современного искусства "Винзавод" приглашает получить положительные эмоции на празднике "Культолимп". По замыслу куратора мероприятия Анны Буйвид, вся территория центра превратится в площадку, объединенную эстетикой взаимодействия искусства и спорта.

Первым свои работы представит участник основной программы 55-ой Венецианской биеннале, художник Виктор Алимпиев. Его персональный проект живописи и видео-арта "Позади тебя никого нет" будет представлен галереей "Риджина" в Цехе Красного.

На Большой и Малой площадях будут устроены интерактивные художественные проекты и open-air-инсталляции. И в галереях "Винзавода" гости вечера первыми увидят новые экспозиции.

Любой желающий сможет стать участником творческого процесса и создать интерактивное граффити "Олимпийский огонь" совместно с петербургским художником Стасом Багсом. А также увидеть создание арт-объекта "Тренажеры" художника Сергея Катрана.

На празднике будет играть музыка времен "Олимпиады-80" от музыкального критика Дениса Бояринова, летние гамаки на Большой площади и даже запуск воздушных шаров.

Начало арт-праздника – в 18:00, вход свободный.