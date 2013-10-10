Форма поиска по сайту

10 октября 2013, 15:37

Наука

Нобелевская премия по литературе досталась канадке Элис Мунро

Фото: nobelprize.org

В Стокгольме Нобелевский комитет вручил премию по литературе. Лауреатом этого года стала канадская писательница Элис Мунро, которую назвали "мастером современной короткой прозы".

Элис Мунро родилась в 1931 году в канадской провинции Онтарио. Ее перу принадлежат такие книги, как "Прогресс любви", "Друг моей юности" и "Открытые секреты".

82-летняя канадка - первая из писателей этой страны, получившая Нобелевскую премию. Мунро пишет на английском языке.

Четыре года назад писательница стала лауреатом другой престижной премии - международного "Букера".

В прошлом году Нобелевскую премию по литературе получил китайский писатель Мо Янь за "галлюцинаторный реализм, который объединяет народные сказки с историей и современностью".

Из русских писателей и поэтов нобелевскими лауреатами становились Иосиф Бродский, Борис Пастернак, Михаил Шолохов, Александр Солженицын и Иван Бунин.

