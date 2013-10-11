Нобелевскую премию мира получила Организация по запрещению химоружия

Фото: vesti.ru

Нобелевскую премию мира 2013 года присудили Организации по запрещению химического оружия. Церемония вручения премии состоится 10 декабря в Осло.

Нобелевскую премию мира традиционно вручают "лицу, добившемуся наибольших успехов в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий".

Отметим, что премия мира - это единственная из "номинаций" Нобелевки, которую вручают в Осло, согласно завещанию Альфреда Нобеля.

Лауреатом могут быть не только люди, но и организации, как произошло на этот раз.

В прошлом году Нобелевскую премию мира получила также организация - Евросоюз.