Телеведущий Николай Дроздов попал в больницу

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В Москве с жалобами на боли в ноге и позвоночнике госпитализировали телеведущего Николая Дроздова, сообщает "Российская газета".

Бесменного ведущего программы "В мире животных" положили в отделение нейрохирургии. Супруга телеведущего Татьяна уточнила, что мужа тревожит старая травма.

Врачи прогнозируют, что на реабилитацию 77-летнему Николаю Дроздову понадобится несколько дней.

Николай Дроздов получил широкую известность как ведущий программы "В мире животных", которая выходит в эфир по сей день. По совместительству является доктором биологических наук. Дроздов написал множество книг, статей и учебников, а также участвовал в съемках научно-популярных фильмов.