Фото: ИТАР-ТАСС

В среду, 3 июля, бывший премьер Большого театра Николай Цискаридзе встретится с поклонниками в Бахрушинском музее. Артист поговорит с собравшимися о творчестве и об искусстве. При этом танцовщик поставил условие — никаких вопросов, связанных с деятельностью ГАБТа.

Встреча, организатором которой выступило руководство музея, состоится на площадке под открытым небом. Ожидается, что мероприятие посетят более 200 человек, сообщает РИА Новости.

Мероприятие начнется с монолога Николая Цискаридзе, а затем присутствующие смогут задать интересующие вопросы.

По словам начальника отдела по связям с общественностью Бахрушинского музея Бориса Тарасова, дружеские отношения связывают Цискаридзе и сотрудников музея с 2001 года. В музейном пространстве танцовщик выступал и представлял цикл лекций об истории балета.

Напомним, что 30 июня истекли два срочных договора, которые Большой театр заключал с Цискаридзе. Продлевать контракт руководство ГАБТа не посчитало нужным. Танцовщик проработал в Большом более 20 лет. При этом отношения с работодателем у артиста были непростыми — Цискаридзе неоднократно выступал с критикой в адрес руководства, а в последние полгода даже судился с представителями театра.