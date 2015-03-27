Никита Михалков снимет фильм о победе баскетбольной сборной СССР над США

Фото: ТАСС/Игорь Уткин

Студия "ТриТэ" Никиты Михалкова снимет фильм "Движение вверх" о знаменитом матче Олимпиады 1972 года, сообщает "Р-Спорт". В финале баскетбольного турнира сборная СССР неожиданно взяла верх над командой США.

"Спортивные победы не менее важны, чем любые другие. Выигрыш наших баскетболистов в 1972 в Мюнхене навсегда изменил историю спорта. Кино будет остросюжетной спортивной драмой", - рассказал генеральный директор кинокомпании Леонид Верещагин.

Режиссером фильма станет Антон Мегердичев, который снимал "Метро", "Бой с тенью-2: реванш" и "Темный мир". В качестве претендентов на главные роли рассматриваются Владимир Машков, Сергей Пускепалис и ряд других известных актеров.

Начало съемок запланировано на лето этого года.

Финальный поединок олимпийского турнира 1972 года между сборными США и СССР стал одним из самых значимых спортивных событий не только Олимпиады в Мюнхене, но и за всю историю баскетбола. Команда СССР одержала победу над непобедимыми доселе американцами со счетом 51:50, причем за три секунды до конца встречи советские баскетболисты проигрывали 49:50.